川普醞釀稅改2.0 稱打算進一步下調企業稅率

福斯（FOX）新聞報導稱，川普周五表示，希望進行進一步稅改，預計在 10 月或更早公布第二次稅改方案，考慮將企業稅從 21% 降至 20%。

這是川普的第二輪減稅計劃。

川普周五就首輪規模達 1.5 兆美元的稅改發表慶典演說。他稱，實施減稅政策這 6 個月以來，超過 600 萬美國工人已經獲得獎金，加薪，為他們的退休金做出貢獻。他同時宣布了上述第二輪稅改計劃。

我們的其中一個打算是將企業稅從目前的 21% 進一步下調至 20%，大部分情況下，減稅措施將直接令中產階級受益。這是一個偉大的刺激計劃。

不過，他並未透露更多詳細情況。

共和黨人則表示，他們希望在 12 月提出一項旨在面向家庭和個人的永久減稅方案。白宮經濟顧問庫德洛之前曾表示，第二輪改革的部分內容可能包括個人減稅和其他條款。

目前尚不清楚進一步減稅計劃是否將獲得共和黨廣泛的支持。

目前正在實施的減稅措施將於 2025 年到期。去年 12 月，川普政府推出大規模減稅政策，將企業最高稅率從 35% 降至 21%。

將稅率進一步下調 1%，預計將使得政策實施之後的十年內總計減少 1000 億美元。而川普並沒有說他們將採取何種措施來彌補如此巨大的新增稅收缺口。首輪減稅措施料將使得政府赤字在十年間增加 1 兆美元。

白宮認為，兆美元的新增赤字是擴大了，因為減稅會刺激經濟增長，從而創造出足夠的收入來沖減對財政的影響。

而聯準會前主席珍妮特 - 葉倫（Janet Yellen）周四表示，川普的減稅措施可能只會對美國生產率的增長帶來微弱的提振。她還懷疑聯準會是否會屈服於任何潛在的政治壓力，幫助為減稅導致的不斷增長的財政赤字融資。

『新聞來源／華爾街見聞』