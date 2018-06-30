媒體稱川普尋求讓美國退出WTO 川普：沒有計劃

更新：美國總統川普稱，沒有計劃退出 WTO，但指出美國需要被國際社會更公平的對待。

美國媒體 AXIOS 報導稱，川普已多次告訴白宮高級官員，他希望讓美國退出 WTO。消息過後，美股期貨短線下挫。

不過，路透社援引福斯商業網報導稱，美國財長姆努欽表示，AXIOS 有關川普想要退出 WTO 的報導不準確，誇大了事實，「川普是對 WTO 有所關切，他認為 WTO 有些方面不公平」。隨後，美股期貨反彈，收復此前跌幅。

AXIOS 援引消息人士的話稱，川普經常對顧問說：「我們總是被他們（WTO）搞得一團糟，我不知道為什麼我們會這樣做。WTO 就是美國之外的世界為了摧毀美國而設計的」。

這並不是川普第一次做出這樣的表態。在 2016 年 7 月總統大選期間，川普對 NBC 記者 Chuck Todd 表示，「WTO 完全是一場災難」。

AXIOS 稱，一些高官曾試圖向川普解釋，美國在 WTO 體系內利大於弊，因為是美國創造了這個體系，還建立了一支貿易律師隊伍，1995 年來美國在 WTO 框架內贏下的貿易案件比例為 85.7%，高於全球平均的 84.4%，但川普不以為然。

同時，這些高官對於川普退出 WTO 的主張，也從未認真地將其納入政策流程。

AXIOS 稱，這些高官們這種輕視和不贊成的態度，在川普的堅持下最終會被證明是一個錯誤，因為過往的種種案例已經給出證明。

更何況，即使這些高官為川普制定了退出 WTO 的政策流程，並說明其中利弊，也不能保證川普不會這麼做。這種案例過往也不少，例如美國對歐盟等盟友實施高額鋼鋁關稅。

所以，川普要真是退出 WTO，也沒什麼奇怪的。

美國退出 WTO，將導致全球貿易陷入雪崩，數兆美元的貿易額沒有著落。

而且，美國退出 WTO 的影響是如此地深遠，但貿易界從未嚴肅考慮過川普退出 WTO 的可能性，反而是把川普當瘋子看待。

當然，川普也不能為所欲為，美國退出 WTO 需要國會批准。

2018 年美國國會中期選舉將在 11 月初舉行，如果共和黨在川普的帶領下鞏固目前過半優勢，拿下更多議席，那麼川普真的可能摧毀這個 70 多年來一直是全球經濟和政治穩定支柱的機構。

『新聞來源／華爾街見聞』