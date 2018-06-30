〈抗跌投資術〉特別股具二特性 市場波動相對抗震

今年受消息面影響，全球股匯市波動加劇，在此狀況下，投信業者紛紛推出以收益為導向的特別股，目前包括柏瑞投信、群益投信、富邦投信、宏利投信、合庫投信以及富蘭克林華美投信等均有募集特別股相關基金，值得關注的是，特別股具有長期股息收益穩定、和其他資產類別相關性低等特性，因此，當市場發生風險時，振幅較小相對抗跌。

宏利特別股息收益基金預定經理人鄧盛銘表示，特別股具有長期股息收益穩定的特性，尤其在波動市場中更能突顯其穩健的特質，再加上違約率低於高收益債，可以在資產組合中發揮抗震效果。



以標普特別股指數為例，鄧盛銘表示，統計至今年 3 月底，特別股的平均殖利率超過 6%，明顯優於全球債券與美國投資等級債，甚至超越全球新興市場債，並與美國高收益債 6.3% 的殖利率水平不相上下。

此外，特別股不論與股票型資產或是債券型資產的相關係數均偏低，適合投資人分散資產組合中固定收益投資部位的整體波動風險。而從歷史經驗來看，當美國聯準會 (Fed) 貨幣政策緩升時，特別股資產期間雖會波動，但仍能繳出正報酬。

至於持股策略上，鄧盛銘指出，現階段美國利率緩升之際，預計美國特別股的表現空間仍值得期待，尤其是美國在企業降稅與升息的雙利多下，對金融產業基本面有利，更讓金融業比重為大宗的特別股族群表現相對吸睛。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲則認為，投資人可留意能源產業相關的 MLP 企業特別股，因為這些能源企業主要負責輸油管線、獲利穩健且與油價波動較無關。

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