羅尤美：利率上揚環境 有利對沖策略發揮

過去幾年全球處於低利率環境，導致對沖策略常遭市場忽視。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，但自 2016 年以來，利率攀揚已帶動對沖策略績效出現反彈。

統計過去利率走勢與超額報酬 (alpha) 之間關係，對沖策略在利率上漲的環境下有機會創造更高 alpha，也就是相對大盤指數所能創造出的超額報酬更高，alpha 在特定的經濟週期或投資環境下 (如利率較高時期) 表現將更加強勁，羅尤美說，背後邏輯其實很簡單，當利率上升時，不同資產類別之間表現差距加大，將可創造更多套利的交易機會。

羅尤美表示，在股票市場當利率攀揚時，基本面較弱的公司將面臨愈來愈大的壓力，因為不能再輕鬆倚賴低利率融資營運所需的資金，同時，負債累累的公司也面臨額外的財務壓力。

另一方面，利率上揚將使現金充裕的公司受益，因為將賺取更多利息收入，財務報表將看起來更優越。因此，當利率上揚時，體質不佳與體質較佳的公司股價差距將會擴大，這為股票對沖經理人創造了交易機會。

羅尤美指出，在固定收益市場，當利率上漲時，存續期間較長的債券所受的負面影響相對存續期間短的債券來的更大，因此一些浮動利率產品 (如銀行貸款) 和短天期債券的表現相對較佳。

此時，經理人即可採取類似股票對沖策略，作多短天期或浮動利率債券，放空長天期的債券來擴大利潤。例如於 1994-1995 年，1999-2000 年和 2004-2006 年聯準會升息時期，債券的套利策略可防禦美債價格下行，並替對沖策略挹注不少績效。

當地緣政治局勢緊張時，主要貨幣間價差同步擴大，匯率波動度增加，經理人可透過價差和成對交易獲取利潤；若當產業間本益比差距愈大，經理人可買進本益比低於平均值的部門，賣出高於平均值的部門，來轉取利差。整體而言，現階段市場利率上升的環境是有利於對沖策略，而且預期這僅是初期階段，往後將還會有更多獲利的空間將出現。

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