快手聯合中國有贊 進一步加速商業化進程

繼抖音關聯淘寶銷售鏈接之後，快手也爆出將聯手中國有贊，發布“短視頻電商導購”解決方案。短視頻行業再起波瀾。

3月末，多個抖音百萬粉絲量的大號出現了購物車按鈕，點擊後可出現商品推薦信息，併提供直接引流到手機淘寶App的購買鏈接。佩奇手表、蟑螂抱枕、噴錢手槍等許多趣味商品因為網紅的“帶貨“而銷量大增。

作為抖音最大的對手，快手也終於進軍短視頻導購。而這一次，快手不僅與淘寶，還與號稱“微信生態第一股”的有贊合作。從目前劇透的信息來看，快手App的每個主播的個人主頁將新增“快手小店”，每個主播均可開啓自己的小店，在快手作品、短視頻、直播等場景内，直接引導粉絲在快手App内直接進入有贊商家店鋪購物，而商品則來源於快手主播合作的有贊商家店鋪。

快手與抖音的較量從未停歇。截至2018年1季度，快手日活躍用戶數量(DAU)達到10481萬人，但從增速來看則抖音更勝一籌，一季度DAU同比增長8.5%，對比快手僅增長了0.7% (QuestMobile)。快手目前主要依靠直播和信息流廣告盈利，併嘗試依靠短視頻的平台優勢向遊戲延伸，此前收購 A 站或看好其多元化的商業潛力，而此次與有贊的聯手將進一步加速其商業化進程。

據悉，近期，有贊還將與騰訊社交廣告聯合發布“星火計劃”，針對線下門店落地智慧零售，提供“廣告扶持+軟件服務+運營指導”一攬子解決方案，幫助商家實現流量價值最大化。

來源：上證報APP·中國證券網

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