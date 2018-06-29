台股盤後－新台幣止貶 鴻海、台塑集團軍衝鋒 大漲182點收復年線

台股今 (29) 日在美股及亞股強彈帶動，加上新台幣貶勢中止，小幅回升，指數由集團股領軍，鴻海及台塑集團軍強勢走高，股王大立光及股后國巨都有追價買盤湧入，指數開高走高，接連攻克 10700、10800 點整數關卡，尾盤再現買盤拉抬，終場大漲 182.63 點，以 10836.91 點作收，順利收復年線，成交值 1396.92 億元。周線下跌 62.37 點，周 K 線收紅；月線下跌 38.05 點，月 K 線收黑；半年線上漲 194.05 點，半年 K 線連 5 紅。

以中小型股為主的櫃買市場也是開高震盪，終場大漲 1.41 點，以 153.53 點作收，成交值 363.1 億元。周線下跌 0.54 點，周 K 線連 3 黑；月線下跌 2.45 點，月 K 線收黑；半年線上漲 5.01 點，半年 K 線連 3 紅。

台股今天呈現類股齊揚，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 3.1%，塑膠漲幅也超過 3%，其他電子、橡膠、光電、食品等也漲逾 2%，電器電纜、半導體、其他類、電腦設備、航運、生醫、貿易百貨、紡纖、化學生醫、金融、化學、油電燃氣、電子通路等則漲逾 1%，電機機械、鋼鐵、資訊服務、造紙、觀光、玻陶、水泥、通信網路、汽車、建材營造等也均收紅。

集團股今天成為台股衝鋒要角，包括台塑集團及鴻海集團都是強勢指標，其中台塑集團因為國際油價維持高檔，台化、台塑、南亞、台塑化等漲幅均超過 1%。

鴻海集團更是因為美國面板今天動土，鴻海不僅守穩 80 元大關，還攻克 5 日線及 10 日線，鴻家軍樺漢、乙盛 - KY、鴻準、GIS-KY、訊芯 - KY、瑞祺電通、廣宇、台揚、榮創、臻鼎 - KY 等也漲逾 1%。

被動元件也見到買盤持續湧入，股后國巨站上 1100 元，奇力新、信昌電、智寶、立隆電、華新科、禾伸堂、立敦、金山電等也漲逾 2%。

網通族群也出現反彈，包括智易、華新科、光環、台通等均亮燈漲停，訊舟、波若威、聯亞、智邦等也均收紅。

金融股也是拉高指數的關鍵，包括兆豐金、永豐金、玉山金、國泰金、華南金、第一金、富邦金、合庫金、元大金等漲幅也超過 1%。

分析師林孟漢表示，台股在連續 2 天跌破年線後，今天終於順利重新站上，尤其今天是集團股跟權值股同步走高，顯示市場多方信心並沒有潰散，如果美股能持續回穩，加上新台幣匯率也能守住 30.5 元不要再續貶，預料指數仍有機會朝 11000 點挺進。

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