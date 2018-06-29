【豐銀投顧】美股補跌、台股頸線能守？！

近期最強勢的美股已經開始出現盛極而 "摔" 的現象，尤其是先前看起來非常強勢的科技股，在買盤竭盡之下出現向下補跌的發展，雖然在下跌當天是因為市場上傳出川普要管制陸資轉投資美企，造成科技股的向下跳空補跌，但是在白宮已經出面澄清這是假消息、假新聞之後卻沒有看到市場有意願回補空方缺口的現象，因此科技股下跌是真、高檔補跌是真，還有就是鐵了心要調節持股也是真真的事實！

昨晚的美股經歷了急拉急殺的過程，顯示波動率又開始放大，通常波動率放大代表著市場風險性同步增加，從今年以來的美股慣性來研判，只要留下空方缺口沒有在 3 個交易日內回補，後續回檔幅度至少還有超過 5% 以上，再從結構上觀察，高檔強勢的那斯達克指數、費半指數都出現高檔假突破補跌，而金融股則是出現低檔弱勢續跌，顯見美股面對著全球流動性緊縮也已經撐不住了。

過去台股撐盤屢屢是以美股指數表現的強勢來當成是護身符，現在看來美股泥菩薩過江，自身難保，讓台股從本週台積電除息開始就面臨了一連串貼息的風險，現在已經跌破年線，眼見指數就將要跌破一年頭部的大頸線，一旦真的失守大頸線，走勢就會 Copy 南韓股市的線形，更何況讀者若是認真點觀察全球股市指數的表現，幾乎很少有倖免於難的市場，在大環境不景氣的影響之下，筆者認為退場觀望會是不錯的策略。

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供