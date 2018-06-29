傳小米IPO定價港幣17元 本益比估達40倍

週五 (29 日) 據知情人士透露，小米 IPO 訂價在每股港幣 17 元，並根據《路透社》旗下 IFR 消息指出，小米每股港幣 17 元的 IPO 價格，其實已經低至招股價格的下限，若按照此價格計算，那麼小米 IPO 估值將跌至 539 億美元，低於此前市場傳言的 550 億美元。

小米自傳出計劃於港股 IPO 後話題不斷，估值一度喊到近千億美元，但近期市場風向急轉直下，小米估值此前已下調至 550 億美元到 700 億美元間，而目前最新消息則是再度下調估值至 539 億美元。

據據香港經濟日報統計，至週三 (27 日) 止，14 家券商對小米 IPO 累計融資認購達 97.64 億港幣，相當於超額認購 3.06 倍，但其實市場預期小米超額認購應該落在 5 至 10 倍，故 3.06 倍的超額認購水準，其實是低於市場預期。

即使知名投資人索羅斯 (George Soros)、阿里巴巴創辦人馬雲、香港首富李嘉誠等人皆表示已認購小米，但似乎仍無法加深市場的認購熱情。

據小米招股書顯示，小米定位自身為「互聯網公司」，但市場人士質疑，小米主要業務的消費電子和生活電器製造 (主要委託富士康集團代工)，硬體收入佔總收入超過 7 成，並不太合於「互聯網公司」的定位。

市場估計，小米若以每股港幣 17 元的下限定價，2018 年本益比至少高達 39.6 倍，2019 年為 22.7 倍，大幅高於蘋果公司的本益比 16 倍。