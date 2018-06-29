騰訊(00700-HK)撐起大市 碧桂園(02007-HK)反撲急升11.3%

港股跟隨內地股市顯著反彈。恒生指數低開33點後迅速倒升，下午最多升465點，高見28962點，收市報28955點，升457點。主板成交1153億元；恒生中國企業指數報11073點，升204.55點，升1.88%。
「股王」騰訊(00700-HK)撐起大市，收市升近4%，報393.8元，成交居首達110.19億元；貢獻恒指111點。瑞聲科技(02018-HK)及舜宇光學(01628-HK)升6.4%及4.9%。
平保(02318-HK)終止8連跌，反彈1.33%，收市報72.2元，為成交第二大達43.6億元；中人壽(02628-HK)升1.3%。建行(00939-HK)同工行(01398-HK)升逾2%，中人壽(02628-HK)同平保升1.3%。港交所升逾1.5%；友邦升0.5%。
內房股大反彈，碧桂園(02007-HK)升逾11.3%，報13.8元；中國海外(00688-HK)斥4.8%；華潤置地(01109-HK)5.3%。
政府收步後公布一系列房屋政策新措施。由於市場一早已傳出政府向一手樓收取空置稅，地產股跑輸大市。九龍倉置業(01997-HK)及恒基地產(00012-HK)逆市跌1.1%及0.9%；長實(01113-HK)及新鴻基地產(00016-HK)跌0.5%及0.2%。
恒指本月累計下跌4.97%，首季跌3.78%，半年跌3.22%。石藥集團(01093-HK)是上半年表現最佳藍籌，累漲50%；舜宇光學(02382-HK)及中國石化(00338-HK)升46%及22%緊隨其後。萬洲國際(00288-HK)是表現最差藍籌，半年累跌27%。
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