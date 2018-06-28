〈小米IPO〉小米申購截止 料發行價18元貼下限 券商：有破發風險

小米 (1810-HK) 今 (28) 日中午正式截止申購，雖隨市況急跌而被抽飛 (取消認購)，公開招股部分仍錄得逾港幣百億元融資認購，相當於超額認購 3 倍。另有市場消息指，小米國際配售已獲足額認購。預料小米或接近下限港幣 18 元定價，因應近日況慘淡，券商提醒融資客，小米掛牌後股價有跌破發行價的風險。

業界已兩手準備，作出萬一小米於 7 月 9 日首日掛牌跌破發行價的應急安排。《香港經濟日報》引述一通證券行政總裁宓光輝指，已警示客戶，若今年集資王首日掛牌失守招股價，而融資客又沒即時補差額，擬採即賣策略，減少損失。他補充，不會在暗盤市場出貨，畢竟交投較稀疏，或易令股價乾跌。

中國金洋投資部總監黃永明預計，小米招股價港幣 17 至 22 元，或在接近下限港幣 18 元定價。

輝立企業融資副經理陳英傑亦告誡投資者，如果小米上市開盤股價下跌超 5% 要及時停損，更切忌撈底博反彈。

昨 (27) 日僅得富途、華盛證券及永豐金融 3 家券商，在小米融資保證金仍有進帳；反觀大部分業界卻遇大額縮減注碼，包括時富金融連續 2 天取消認購，累計勁縮逾港幣 20 億元，由本週一 (25 日) 曾借出港幣 27 億元，昨已削至僅得港幣 6.5 億元。

騰訊科技引述信誠證券聯席董事張智威表示，小米作為首隻「同股不同權」股份，不巧碰上這半個月大市狂瀉近 3000 點拖累招股，料為最冷淡的新經濟股，難如平安好醫生 (1833-HK) 招股時，獲超購 294 倍。至於去年登場的閱文 (0772-HK)，超購 182 倍，易鑫 (2858-HK) 的融資保證金亦破港幣千億元，超購 167 倍。