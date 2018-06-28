小米招股尾聲 1個月和2個月Hibor跌破2%大關

隨著小米 (1810-HK) 等招股即將結束以及半年結因素消失，港元拆款利率回軟。今 (28) 日銀行同業拆款利率 (Hibor) 短天期利率仍上揚，但長天期利率普遍回落，1 個月和 2 個月 Hibor 更跌破 2% 大關。

據香港銀行公會公告，今日短天期港元拆款利率持續上升，隔夜 Hibor 上升至 1.76429%；1 週 Hibor 升至 2.18643%；2 週 Hibor 升至 2.08714%，續居 2% 之上。

長天期拆款利率普遍回落。1 個月 Hibor 降至 1.99696%，2 個月 Hibor 降至 1.99805%，雙雙跌破 2% 大關；3 個月 Hibor 降至 2.09214%；6 個月 Hibor 降至 2.25964%；1 年期 Hibor 則小升至 2.55214%。

1 個月和 2 個月 Hibor 雙雙跌破 2% 大關。 (圖：香港銀行公會)

鑒於近日拆息持續高企，H 按息早已達到封頂位，市場都關注港銀何時加房貸優惠利率 (P)，香港《文匯報》引述中銀香港 (2388-HK) 副總裁龔楊恩慈表示，相信當大型招股及半年結因素消失後，拆款利率便會回軟，由於現時香港銀行結餘仍有港幣 1000 億元左右，資金算是相當充裕，因此香港短期內大幅加 P 的機會不大。

她指出，隨着美國聯準會 (Fed) 於下半年再升息，到時香港逐步上調 P 的機會將會增加。

不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡對香港《明報》表示，繼小米上市之後，7 月份預期還會有更多新股登場，況且中資企業開始換港元派息，所以即使過了半年結，預計短期拆款利率仍然高企在 1.5% 以上。

銀根趨緊，中小銀行紛紛上調港元定存利率，建行亞洲把 3 個月港元定存年利率調高至 3.15%，暫時超越信銀國際的 3%，成為全城最高。而目前已有 2 家銀行的最高港元定存利率達到 3% 水平，

普遍銀行的年利率亦已達到 2% 或以上水平，花旗銀行昨 (27) 日亦宣布把 3 個月的港元定存年利率由 1.8% 調升至 2%，適用於新的私人客戶或 Citigold 戶口，起存額港幣 5 萬元或以上且持有指定產品結存。

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