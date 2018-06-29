搭上汽車產業新趨勢 智伸科汽車零組件出貨動能無虞

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (29) 日召開股東常會，智伸科說明，旗下汽油關鍵零組件應用在汽車動力、傳動和先進駕駛輔助系統等，是目前品牌車廠積極導入的產品，隨著新車應用的滲透率持續提升，看好汽車周邊產品仍是長期成長的主要動能。

智伸科指出，汽車產業正加速提升燃油效率、智能安全等技術，因此，與主要客戶保持緊密合作開發新產品，並改善整體營運結構。

智伸科已在浙江嘉善廠進入自動化設備、增設產線等，同時積極於浙江新廠建置產線，以滿足目前主要客戶訂單拉貨的需求，並藉此汰換新舊產品結構，預計毛利率和獲利表現將持續精進。

智伸科今日股東會中承認 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過 2017 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 6.35 元，現金配發率 86.75%。

智伸科主要經營項目是醫療零件、汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、半導體設備流量控器系統、雲端和高容量硬碟精密零件、工業和光學產品精密金屬零件等產品，自去年第 3 季起，主要客戶擴大下單雙離合器 (DCT) 相關零組件，加上對汽車引擎動力系統的汽油高壓泵浦關鍵零件的需求持續增溫，拉升汽車營收比重達約 75%。



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