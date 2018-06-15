看好汽車電子為未來半導體業成長主力 敦南以三年為目標成為市場第一

敦南 (5305) 今日召開股東會，董事長宋恭源針對今年營運方向表示，其中，汽車電子是未來半導體業成長的主力之一，他指出，公司在前年選擇以代工模式重回汽車領域，去年更成功讓自有品牌保護元件進入汽車電子以及電動車的供應鏈，同時成立汽車電子研發中心。宋恭源說，公司分離式橋式整流器自 2015 年起就將最擅長的大電流與輕薄封裝設計結合，2016 年成功搭上規格不斷升級的快速充電列車，2017 年再增 2 個亞洲及 1 個歐美系大廠手機充電器訂單，且該產品也順利延伸其應用，至無線充電及筆電快速充電器領域。



宋恭源接著表示，今年公司仍持續深耕建置擴大該產品的優勢能力，以成為市場第一的選擇，為未來三年目標。將延續執行過去三年擴增新產品、新應用及新市場的既定策略。



宋恭源認為，汽車電子是這一波也是未來半導體業成長的主力之一，公司在前年選擇以代工模式重回汽車領域，去年成功讓自有品牌保護元件進入汽車電子以及電動車的供應鏈，去年底成立汽車電子研發中心，落實厚植設計生產元件實力，加速公司在該領域影響力。



另外，宋恭源指出，分離式元件部門今年在完整電源管理解決方案中增加了可強化 NB 電源效率的整合型偵測 IC 產品生力軍，以更完整的方案及服務增加在客戶端的滲透率。系統模組過去三年發展了一系列應用於票務機上的新產品，透露今年將透過與更多系統整合商合作，以既有的產品拓展新市場，進一步推升新應用的貢獻。

