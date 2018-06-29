BMW SUV改款+保時捷銷售可望創高 汎德下半年營運加足馬力

汎德永業 (2247-TW) 今 (29) 日召股東常會，展望後市，汎德指出，下半年隨著 BMW 大改款新車相繼上市，重回成長軌道，加上 Porsche 原廠增加對台配額數量，樂觀看 Porsche 今年在台銷量有望續創新高，兩大動能推升下，下半年營運表現可望明顯優於上半年。

汎德永業說明，今年台灣整體車市預估銷量雖比起去年僅持平，不過 SUV 運動休旅車仍保持穩健成長態勢，在下半年 BMW 運動休旅車重量級車款 X4、X5 陸續大改款上市後，是帶動 BMW 新車銷售攀升的重要動能，且預料熱度延續至明後年。

汎德永業樂觀看待，BMW 新車銷售將重回成長軌道。

另一方面，隨著 Porsche 引進更多新車款，包括第 3 代 Cayenne、PanameraSport Turismo、911 GT2 RS 和 911 GTS 等，加上國內消費者購車需求持續高於原廠供給量，德國原廠 Porsche 今年開始已增加對台配額數量，在台銷量可望續創新高。

在維修保養業務方面，隨著新車銷售成長，售後維修保養需求同步攀升，將增設結合銷售和售後服務全功能廠，預計 8 月於台南永康增設 BMW 多功能服務廠，高雄新生據點則於 2019 年第 4 季完工。

其中，汎德旗下 7 月開幕的 Porsche 高雄楠梓多功能服務廠，是亞太最大的旗艦館，預計 2020 年完工的內湖潭美 4S 廠，預料會超越高雄楠梓廠規模，成長動能無虞。

由於此為汎德去年 10 月登錄興櫃後首度召開股東常會，為保障股東權益，汎德永業已於公司章程明定「每年配發股東現金股利，不低於公司可供分配盈餘 10％」，穩定的股利政策期能回饋長期支持的股東，而股東會中也通過各項承認案和盈餘分配案，決議每股配發現金股利 8 元，以昨日收盤價 242.99 元計算，現金殖利率逾 3.2%。

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