汽車業又一重擊：川普威脅對歐盟進口汽車全部加徵20%關稅

周五美國總統川普發推文，威脅對歐盟進口汽車全部加徵 20% 的關稅。川普稱，如果歐盟對美國的關稅和貿易壁壘不撤銷，美國別無選擇，只能反擊。

兩天前，美國商務部長 Wilbur Ross 還表示，美國尚未對是否對歐盟汽車徵稅做出決定。而今天也正好是歐盟對價值 34 億美元美國進口商品徵收報復性關稅的第一天。

川普推文發出之後，汽車類股均短線下跌。歐洲汽車指數一度短線下跌 1.3%，創 9 個月以來新低；德國藍籌股指數 DAX 一度下跌 0.2%。歐洲汽車製造商寶馬（－2.14%）、大眾（－0.77）、克萊斯勒（－2.8%）和奔馳母公司戴姆勒（－1.1%）均走低。道瓊斯美國汽車指數也應聲下跌 1.4%，美國通用汽車、福特、特斯拉、哈雷股價下挫。

此外，周五歐元對美元匯率走低。

此次川普威脅向歐盟汽車加徵 20% 關稅，實際上要低於此前威脅的徵收 25% 的關稅。

華爾街見聞此前報導提到，自川普發出對進口汽車徵稅 25% 的威脅以來，戴姆勒、大眾、寶馬三巨頭的總市值已經蒸發了 202 億美元。股價狂跌的德國汽車製造商們已經急得沒辦法了。

據華爾街日報報導，包括寶馬、大眾在內的所有德國汽車製造商希望川普政府收回對歐盟進口汽車加增關稅的威脅，並做出了一個大膽的提議：徹底取消美國和歐盟之間所有汽車關稅。

受貿易戰影響，賓士母公司戴姆勒也下調了今年獲利預期。戴姆勒認為，美國汽車進入中國市場的進口關稅提高，賓士 SUV 銷量預期將有所下滑，預期成本也將更高。因此，戴姆勒將賓士 EBIT 預期下調至「略低於此前一年的水平」。

目前，目前美國汽車進入歐盟市場需繳納 10% 的關稅，而歐盟汽車進入美國市場的關稅稅率僅為 2.5%。

此前，美國已經宣布向歐盟進口鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，並考慮使用國家安全法對所有進口車輛以及汽車配件徵收新的稅率。

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『新聞來源／華爾街見聞』