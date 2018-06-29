Vishay、Infineon與On-Semi擴大釋單 界霖今年好旺 獲利挑戰年增5成

二極體因進入旺季，業界傳出，近來包括 Vishay、Infineon，以及 On-Semi 等國際大廠，擴大對界霖 (5285) 釋出導線架採購訂單，加上界霖本身又有新產能開出，第三季起業績成長動能甚為可期，尤其法人圈推估，界霖今年每股淨利 6 元起跳，甚至挑戰 6.5 元，獲利較去年成長超過五成。近年來二極體隨著需求逐年增溫，但供給端產能供應有限，產業屢屢傳出供給告急壓力，在此同時，二極體用導線架也有類似情況，隨日系導線架業者日系淡出，既有導線架業者謹慎擴產，致使二極體用導線架供需也十分緊張。



而隨著產業旺季到來，近來包括 Vishay、Infineon，以及 On-Semi 等國際大廠，均開始加碼對界霖釋出採購大單，界霖目前產線滿載，更滿手接單，訂單可見度直達年底，此外，界霖也有新增產能到位，為此，業界傳出，界霖自第三季起營收與獲利將同步大躍進，不排除今年整體獲利可望較去年成長五成；惟界霖官方不對市場臆測數字予以回應，公司僅多次透露，對今年成長動能樂觀。



界霖受惠於去年成功併購日本住友集團旗下三座功率導線架廠，去年營收與獲利創新高，而今年需求更甚去年，加上整併與擴產效益繼續顯現，界霖第一季合併營收 12.39 億元，創單季歷史新高，第一季歸屬母公司稅後獲利 0.98 億元，年增 3.9 倍，單季每股淨利 1.17 元，表現十分搶眼。