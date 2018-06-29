〈亞馬遜攻藥局〉奪走沃爾瑪「獵物」 亞馬遜進軍線上藥房 藥店股全線大跌

去年華爾街就在喊狼來了，預計亞馬遜要殺入醫療健康領域。亞馬遜力壓沃爾瑪搶購線上藥房的最新行動還是殺得傳統藥房投資者措手不及。

6 月 28 日本周四，亞馬遜宣布，達成協議將收購線上藥房 PillPack，預計下半年完成交易。雖然沒有透露交易條款，但市場顯然認為收購可能顛覆整個藥店行業，傳統醫藥零售商危險了。

收購消息傳出後，週四美股早盤，藥店股重挫。美國最大藥品零售商 CVS 股價一度跌約 10%，連鎖藥房 RiteAid (RAD-US) 盤初跌幅曾超過 17%，最大藥房連鎖集團 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 跌幅一度接近 11%。開盤不到一小時，三家公司市值蒸發約 130 億美元。

此後跌幅有所收窄，CVS (CVS-US)、RAD 和 WBA 最終分別收跌 6.1%、11.11% 和 9.9%。

PillPack 為客戶提供包裝、組織和遞送藥品服務，可按服藥次數分開包裝藥品，已獲得全美 49 個州的遞送藥品牌照。該公司此前就被巨頭「盯」上過。

今年 4 月 CNBC 報導援引消息稱，沃爾瑪尋求以不到 10 億美元收購 PillPack。報導認為，PillPack 着重為服用多種藥物的客戶提供服務，是一家戰略上有重要地位的初創公司。

彭博社本周四報導提到，CNBC 報導後，亞馬遜提出了一份略高的報價。知情者稱，CNBC 上述報導還引來了第三家競購者，不過亞馬遜仍然勝出。PillPack 創始人也認為，亞馬遜對其業務長期前景的宣傳更有吸引力。

值得一提的是，亞馬遜已經通過與愛爾蘭製藥公司 Perrigo 合作出售私營品牌的非處方藥，也拿到了幾個州的藥房經營牌照，並且幾乎在全美所有州都有經銷醫藥設備的牌照。

去年第四季，當時的公開招聘和資訊都表明，亞馬遜已經進入醫療供應鏈——亞馬遜已經向全美 16 個州提交了醫療用品分銷業務申請。亞馬遜在去年三季末曾表示，醫療健康是感興趣的領域之一。

去年 11 月摩根士丹利分析師在長達 70 頁的研報中預言：亞馬遜殺入醫藥領域已成定局，如果將醫藥供應鏈分為分銷和製造兩大類，亞馬遜最有可能進入的是醫藥分銷領域，而不是去做一個藥品價格的擾亂者。理由有四：

1）醫療供應鏈是對亞馬遜現有物流體系的自然延伸，也符合他們正在打造的 B2B 模式；

2）處方藥及其他藥品可以吸引 55 歲及以上人口成為亞馬遜 Prime 服務的訂閱用戶；

3）醫藥領域的生產力是綜合零售的四倍，能讓亞馬遜對 Whole Foods 高達 140 億美元的投資回報最大化；

4）醫藥可以推動 Prime Now 服務的接受度和使用頻率。

在本周四宣布收購 PillPack 的同時，亞馬遜全球消費業務 CEO Jeff Wilke 表示，PillPack 團隊集深入的藥房體驗和技術專注於一身，將大幅提高客戶的生活水平，亞馬遜希望幫助他們繼續為客戶節省時間、簡化生活、感到更健康。

據 FactSet 披露，Walgreens Boots Alliance 的 CEO Stefano Pessina 本周四在提前計劃的討論公司季度盈利電話會中表示，亞馬遜通過此次收購宣告了自己的意圖，但「藥房領域遠比派送某種（藥品或者）包裹複雜得多。」