[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期 名稱 代碼 理由 備註 ---------------------------------------------------------------------- 2018.07.01 勤益控 1437 變更類別 半導體業->其他 2018.07.01 新利虹 2443 變更類別 電子零組件業->其他 2018.07.01 鑫龍騰 3188 變更類別 半導體業->建材營造 2018.07.01 海灣 3252 變更類別 其他業->觀光事業 2018.07.01 麗清 3346 變更類別 汽車工業->電機機械 2018.07.01 寶島科 5312 變更類別 其他業->生技醫療業 2018.07.01 昇益 5455 變更類別 半導體業->建材營造 2018.07.01 寬魚國際 6101 變更類別 電子零組件業->文化創意業 2018.07.01 淳安 6283 變更類別 通信網路業->其他電子業 2018.07.01 智基 6294 變更類別 其他業->文化創意業 2018.07.01 陞泰 8072 變更類別 光電業->電子通路業 2018.07.01 群聯 8299 變更類別 電腦及週邊設備業->半導體業 2018.07.01 愛地雅五 89335 上櫃 標的股票:8933愛地雅 2018.07.11 理隆 1469 下市 經股東會決議通過並向交易所申請下市 2018.07.30 元大美債7-10正 200698L 下市 最近30個營業日淨值平均值低於新臺幣壹億元