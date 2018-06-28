台股波段跌逾500點 僅靠內資苦撐盤 市場等待三止跌訊號

台股今 (28) 日持續疲軟，尾盤失守 10700 點關卡，從波段高點殺下來累計已跌逾 500 點，法人表示，台股近期持續走弱，主要受到全球股市空頭拖累、新台幣貶值，外資加速撤出力道，而台股何時止跌，可觀察三個訊號，包括第一、新台幣匯率是否止跌回升，第二、摩台期 380 底部不能破，第三、台積電股價回穩。

第一金投顧董事長陳奕光表示，在美國縮表、聯準會升息以及市場高估美中貿易戰影響下，造成市場金融恐慌，全球股市開「黑色派對」，資金大幅移動至美元資產，新興市場普遍壟罩賣壓，而台股也不例外。

陳奕光指出，台股近期走跌，主要受到全球股市空頭拖累、新台幣貶值，加速外資撤出力道；此外，除息行情也失靈，台積電、國泰金和富邦金等權值股全都呈現貼息，賣壓沉重，再加上當沖交易占大盤成交值比重達逾 30% 的高水位，當沖交易短打影響下，大盤整體偏「虛」，今日收黑留長上影線。

觀察資金面和籌碼面，台股持續遭外資賣超，陳奕光表示，近期台股由內資，包括官股和散戶撐盤，觀察官股 5、6 月買超近 270 億元，而今年來也累計買超 400 多億元；另觀察散戶融資餘額維持在 1900 億元附近，雖然融資餘額連日減少，但幅度在 10 億元以內，還在可接受範圍中，尚未見大幅殺出的跡象。

整體來看，台股此波從 6 月 13 日高點 11188 點起點，累計已跌了 534 點，跌幅 6.8%。陳奕光表示，台股若要止跌回穩，新台幣匯率必須止貶回升、摩台期不能再破底，以及台積電要止跌，估計短期指數將於 10500 點至 10850 點區間震盪。

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