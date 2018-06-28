麗清喜迎新訂單 估下半年營收明顯高於上半年

LED 車燈模組廠麗清 (3346-TW) 今 (28) 日召開股東常會並指出，第 2 季已順利切入新客戶三立車燈的供應鏈，預計第 4 季起陸續產生營運效益，同時，因應華域集團客戶的訂單需求已啟動武漢的擴產計畫，再加上下半年進入汽車產業傳統旺季，有信心下半年營收將明顯優於上半年。

麗清布局 LED 車燈市場逾 10 年，由於汽車市場的供應鏈較封閉，且 LED 車燈產品有法規要求嚴格、產品設計和驗證測試期間長等特性，相對進入門檻較高，為維持競爭力，過去兩年的研發費用占營收比重分別為 4.24% 及 5.0%，並加速與客戶共同設計研發更多高技術規格的 LED 車燈模組相關產品，包括智能整合控制系統、矩陣式 LED 車頭燈、散熱最佳和產品輕量化等。

麗清指出，主要客戶包括華域視覺科技 (原上海小糸)、大茂偉瑞柯等去年營收皆分別年增 80%、29% 來看，顯示品牌車廠正加速新車應用 LED 車燈，今年前 5 月合併營收年增 10.57% 至 17.09 億元，目前有 7 款以上 LED 車頭燈模組持續量產出貨，隨著下半年進入汽車產業旺季，看下半年表現將較上半年佳。

另一方面，麗清第 2 季順利切入新客戶三立車燈供應鏈，並取得品牌車廠認證，預計第 4 季起開始產生營運效益，而為因應華域集團客戶的訂單需求已開始規劃擴產，營運動能無虞。

麗清今日股東會通過盈餘分配案，2017 年度配發每股現金股利 2.5 元，配發率 66%。

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