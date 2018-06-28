新台幣5月走貶 壽險業單月匯損不減反增 前5月匯損已破800億

新台幣匯率 5 月貶值 0.44%，雖台幣走貶，但壽險業的匯損金額卻不減反增，單月匯損 116 億元，還高於 4 月損失，金管會解釋主要是「避險損失」所致，累計前 5 月匯損已達 803 億元。

根據金管會資料顯示，去年前 5 月壽險業稅前獲利僅 53 億元，今年前 5 月壽險業稅前獲利達 447 億元，比起去年同期 394 億元或 7.4 倍；而產險業稅前獲利為 77 億元，較去年同期增加 16 億元或 26.2%；合計產壽險今年前 5 月獲利達 524 億元，較去年同期增加 3.59 倍。

壽險業進行避險操作，是為了避掉台幣升值導致的匯兌損失，但 5 月新台幣走貶，與避險方向剛好相反，加上避險也有成本，反出現「避險損失」。

受此影響，雖台幣 5 月走貶，但壽險業的單月匯損金額比起 4 月的 95 億元還大，達 116 億元，累計前 5 月匯損已達 803 億元，不過比起去年前 5 月的淨匯損 971 億元，已經大舉減少。

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