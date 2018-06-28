〈房產〉5月全台房屋買賣移轉棟數2.69萬棟 創29個月來新高

內政部統計處的最新全台買賣移轉棟數統計，5 月全台房屋買賣移轉棟數為 2.69 萬棟，是近 29 個月以來新高，月增 40%，年增 16.8%，累計全台前 5 月房屋移轉棟數 11.2 萬棟，也是近 4 年以來同期最高，從移轉棟數的表現來看，房市交易量已經脫離谷底的低量期。

而永慶房產集團業務總經理葉凌棋則推估，今年全台上半年的全台買賣移轉棟數約為 13.5-14 萬棟，年成長幅度為 5-8%，而以目前的交易量推估，全年房市全台買賣移轉棟數落點應在 27.5-29 萬棟之間，年增幅為 3-9%；但全年房市由緩跌轉為平盤橫向整理格局。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，5 月的買賣移轉棟數大致可以反應 4 月的買氣狀況，全台 5 月轉棟數月增 40%，年增 16.8%，且今年前 5 月的房市買賣移轉棟數，較去年同期增長約 9.3%，連續 2 年呈現正成長的走勢，不難看出上半年房市熱度明顯優於去年同期，若單從買賣移轉棟數的表現來看，房市的交易量已經有觸底反彈的跡象，市場上最恐慌的時間已過。

至於其它移轉部分，繼承移轉因為人口老化與高自有率的趨勢之下，今年前 5 月的繼承移轉棟數 2.3 萬棟，持續寫下同期的新高水準，拍賣與贈與的移轉棟數則較去年同期呈現微幅增長的態勢。

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