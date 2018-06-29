〈房產〉台灣超級富豪人數成長26%至2010人 成長幅度排名全球第三

瑞普萊坊今（29）日發表最新財富報告顯示，去年全球不含主要住宅、淨資產超過 5000 萬美元（折合新台幣 15 億元）的富豪達人數達 12.9 萬，台灣去年大增 420 人至 2010 人，排名全球第 15、亞洲第 6，年增 26%，成長率僅次於巴西、俄羅斯，增加幅度排全球第 3 位。

同時，根據瑞普萊坊本次調查，去年全球超級富豪平均擁有 2.9 戶住宅，台灣富豪住宅擁有的數量維持 4.3 戶的水準，名列全球第 3，沙烏地阿拉伯比去年多了一戶，以 5.7 戶居冠，其次為德國的 4.8 戶。

但全球購置住宅的需求稍有降溫，只有 22% 計畫在未來一年購置國內住宅，亞洲 27%，推估台灣豪宅有 540 戶左右的潛在需求。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣超級富豪人數暴增 26%，主要受惠股市最長萬點行情，光是股票現金股利就達 1.5 兆元，許多企業老闆身價水漲船高，紛紛擠進超級富豪行列。

從各國超級富豪人數分析，美國總人數達 3.85 萬人，日本 9960 人居第 2 位，其次為中國、德國、加拿大。去年台灣超級富豪人數從 1590 人增加至 2010 人，名列全球第 15 名。

資料來源：瑞普來坊

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