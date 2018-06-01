〈房產〉六都5月建物移轉數突破2萬戶大關 創今年新高年增16%

全台六大都會區今 (1) 日公布 5 月「建物買賣移轉棟數」，移轉量最大為新北市 5419 戶，年增率 26.1%，5 月單月六都移轉量合計為 2 萬 409 戶，年增幅 16%，創今年單月新高，主要為新屋交屋潮所帶動，但房仲業指出，5 月二手房交易仍處盤整。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，5 月六都交易量較上月增加 25-47% 之間，整體平均增加 36.6%，回升幅度明顯，其中以台北市量增 46.9% 最多，主要受到 4 月比較基期偏低，市場買氣呈現回穩。而新北市 5 月移轉量月增 38.6%，前三大熱門行政區為板橋、淡水區與新店區，其中板橋區有浮洲合宜宅交屋潮約 467 戶，淡水區則是有海洋都新約 249 戶交屋，拉抬整體交易量能。

其他都會區，如桃園市量增 40.3%，主要因素為部分行政區有交屋潮的情況，包括桃園市中壢區、桃園區、蘆竹區與平鎮等區，5 月交易量皆是今年單月新高。另外，台南市增加 39.6%，因永康區爆量比上月與去年同期呈現 1.2 倍至 1.5 倍的漲幅，推升台南市交易量突破 2000 戶的高量。

謝志傑分析，4 月交易量統計偏低，加上 5 月各都會區普遍又有交屋潮挹注，單月呈現交易熱絡的氛圍，但實際二手房市況來看，仍維持平盤整理格局，房價能否受買方市場接受，是整體交易量能否回溫關鍵。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，不動產市場去年開始逐漸從谷底解套，今年買氣雖然起伏不定，但整體而言仍向上增溫，除交屋量帶動外，觀望許久的買方也逐步進入市場，桃園由於有建設話題、房價低於雙北，買氣一直穩定，5 月份月增 4 成，而台中價格修正有感，成功吸引買方入手，台南、高雄則是重劃區推案量大，以首購、自住為主力行銷，買氣回溫時量增顯著。