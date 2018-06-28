〈房產〉政府釋地急又搶手 上半年全台土地交易907億元創12年高

近期包括新北央北、桃園中路等重劃區的標案升溫，根據高力國際統計，今年全台上半年土地交易總額為 907 億元，創 2007 年以來新高，主要是部分縣市政府底價合宜的土地標案多，加上建商推案態度也一改過往保守，有實質推案需求，促使土地買氣攀升。

對於下半年以及後續商用不動產及土地交易狀況的看法，高力國際調研部董事李日寶指出，商用不動產的投資買盤仍處於持續觀望態度，除商用價格仍維持高點，租金上漲幅度有限的情況下，租金收益率未達投資人滿意水位，主要還是受到中美貿易戰影響，擔心經濟景氣受到波及，因此，現階段以保有現金為主，至於，外界關心的升息議題，預期年底前利率未必會有上漲的可能。

高力國際統計，第 2 季土地交易總額為 494 億元，為近 10 季以來單季新高，上半年土地交易總額達 934 億元，已達去年全年土地交易總金額 1218 億元的 77%。

統計今年第 2 季前十大土地交易紀錄，高達 9 筆是建商或是具有建築背景的投資公司，僅有 1 筆為壽險業者。根據高力國際調查，第二季土地主要買家是建築業者，合計出手 334 億元購地，占第 2 季整體土地交易比率約 68%。

進一步分析第 2 季土地成交背後的釋出來源，高達 272 億元是來自政府的土地標售案，占第 2 季土地交易總額比率約 55%，可說是主宰本季土地交易的重要因素。六都中以新北市的土地交易金額最高，達 139 億元，北市也有 115 億元，其餘 4 都分別在 46-67 億元之間。

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