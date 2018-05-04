〈房產〉今年首季法拍屋移轉量增7.1% 近3年最高

根據內政部最新法拍屋移轉量統計，2018 年第 1 季雖然仍低檔徘徊，但卻是 3 年以來同期最大量，房仲業者指出，近年來有建商和法人因資金周轉不靈，持有標的流入法拍狀況，在供給增加下，移轉量也因此提升。

以區域表現來看，六都多數法拍量增，台中是少數不增反減的區域，而在其他都會中，桃園首次勝過台北，爆量增加 84.1%；高雄增加 33.7%，而台中法拍還能減少 19.8%，且跌破百棟大關，是最強勢的區域。大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，法拍量增多數是成屋市場因買賣雙方拉鋸而難以成交，一段時間後就落入法拍；而這其中也不乏小建商與法人，顯見景氣不佳，對於經營者來說，壓力遠勝於一般民眾。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，在低利環境下，持有人即便資金緊迫，透過降價出售或是寬限期、轉貸等方法可以稍解燃眉之急，即使升息號角響起，但在目前銀行銀根寬鬆的狀況下，法拍量應持續低檔徘徊。

值得注意的是，全台房市在底部區盤整於去年微幅向上，除今年有估計將有 9.4 萬戶預售屋建好交屋形成的壓力之外，前波房市高檔買進新屋的民眾即將面臨房貸寬限期到期，房仲業者也推估， 2019、2020 後年將有 5.5 萬戶新屋面臨本息攤還的房貸壓力，恐會掀起一波強大賣壓。

房仲業者指出，前一波房市熱絡階段，銀行競相推出優惠房貸、寬限期以及超過 20 年期的房貸專案，其中又以給予寬限期的措施最常見，如以 2014 年房市高點時買進的預售案，推估將在 2016-2017 年交屋。統計全台 7 大都會區約 18.2 萬戶交屋，若使用 3 年寬限期的比率為 3 成，估算 2019-2020 年全台計有 5.5 萬戶住宅面臨寬限期到期，將從原本只還利息進到本息攤還的階段，還款金額走高，如果無力負擔，恐將掀起一波售屋潮甚至進入法拍市場。