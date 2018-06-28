大法官退休重要性堪比總統大選？美國兩黨「卡位」大戰開啟

美國最高法院大法官安東尼 · 肯尼迪（Anthony Kennedy）周三作出退休決定，勢必引發民主黨和共和黨新一輪的激烈政治角逐，重要程度將不亞於總統選舉。

肯尼迪於 7 月 31 日離開後，美國最高法院的人事格局將顯得很有意思：保守派和自由派將勢均力敵。屆時將剩餘 8 名大法官，其中 4 名是由民主黨總統任命的自由派大法官，其餘 4 名則是由共和黨總統任命的保守派大法官。

因此，肯尼迪的繼任者就顯得至關重要。肯尼迪是最高法院著名的「中間派」，如果這位立場常常搖擺的大法官被一個保守派所取代，美國接下來的許多立法決定都可能會被改寫或者廢除。這恐怕對美國司法影響深遠，影響未來幾十年的意識形態。

美國最高法院有 9 位大法官席位，而且是終身制。他們的裁決常常會影響美國社會幾十年。而總統的任期僅四年、最長不過八年，還要受到國會的牽制。因此在很多人看來，大法官的任命甚至比總統還重要。

印尼安納大學摩利爾法學院教授查爾斯 · 蓋說：「肯尼迪大法官是最高法院關鍵的自由派聲音和搖擺票。他的接替人選問題對最高法院的意識形態平衡至關重要，肯定會引發一場風暴。」

而肯尼迪繼任者的提名權恰好掌握在總統川普手裡。也就是說，川普現在有機會任命一位保守派法官來接替肯尼迪，從而讓保守派法官或者說共和黨徹底占據最高法院多數席位，從而重塑最高法院。

如果川普和參議院多數黨領袖、共和黨人 Mitch McConnell 希望任命一位保守派大法官，就需要所有共和黨保持高度一致，給予全數支持。共和黨目前以 51 席（民主黨 49 席）在參議院占據微弱優勢。有評論認為，共和黨在 11 月的中期選舉前任命一位保守派大法官幾乎沒有任何懸念。

此外，目前的最高法院大法官當中，自由派的 Ruth Bader Ginsburg 已 85 歲高齡，另一位自由派 Stephen Breyer 也已 79 歲，他們在川普任期內退休的可能性非常高。因此，保守派和自由派的大法官比例變成 7-2 的說法也許並不是危言聳聽。

這可能會讓最高法院未來幾年轉「右」，也就是傾向於更加保守。保守派人士也稱，他們打算推翻 1973 年「羅訴韋德案」（即墮胎合法化）的決定。

鑒於在眾議院 435 席中占據 341 席，共和黨繼續保持着繼上一屆國會以來在參眾兩院的明顯優勢地位。一旦「拿下」最高法院，意味著共和黨將同時把持國會和最高法院。儘管美國秉持三權分立原則，但這種潛在的勢力格局仍不容小覷。

由此，華盛頓郵報將肯尼迪的退休評論為「美國司法界十五年以來最重大的事件」。

川普反應迅速，他在肯尼迪宣布退休決定之後僅僅幾分鐘便公開表示，將立即啟動物色接班人的程序。Mitch McConnell 也立即承諾會贊成川普提名的人選，無論此人是誰。

這是川普上任以來獲得的第二次大法官提名機會。

2016 年 2 月，被視為「近代保守派基石」的大法官 Antonin Scalia 突然去世，時任總統歐巴馬想填補一位自由派大法官的夢想被共和黨把持的參議院給打碎了，他們堅決要等到新總統上任。這就有了後來川普成功提名戈薩奇（Neil Gorsuch）。

除戈薩奇之外，目前持保守立場的大法官還包括首席大法官羅伯茨（John Roberts Jr.）、托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito Jr.），自由派大法官則為金斯伯格（Ruth Ginsburg）、布雷耶（Stephen Breyer）、索托馬約爾（Sonia Sotomayor）、卡根（Elena Kagan）。

「卡位大戰」

躺在川普待選名單上的潛在候選人有 25 位。這份名單是他在競選期間曾確定過的大法官人選。

川普第一次提名的 Neil Gorsuch 大法官是從保守智庫 Heritage Foundation 及法律團體 Federalist Society 的領導人列出的名單上選出來的。他曾說，隨後的提名人選也將參考他們之前給出的建議。

潛在候選人包括：印第安娜的法官 Amy Coney Barrett、科羅拉多的 Allison Eid、格魯吉亞的 Britt Grant、密歇根的 Joan Larsen、Virginia 的 Margaret Ryan 和威斯康星的 Diane Sykes 等。

華爾街日報援引白宮官員消息稱，白宮內部一些人士認為，哥倫比亞特區巡迴上訴法院的 Brett Kavanaugh 應該會是首先被考慮的候選人。

美國網站 PredictIt 列出了一份可能接替肯尼迪入主最高法院的人選，詳細名單請單擊《大法官肯尼迪退休 川普迎來千載難逢「控制」最高法院的機會》。

民主黨已誓言將大力抵抗。之前，最高法院的保守派接連獲得重大司法勝利，範圍包括從移民到墮胎，從工會問題到針對少數幾個穆斯林國家的差旅禁令，再到同性戀全美合法化等。這些判決幾乎都是以 5：4 的最終結果所作出的，令民主黨倍感受挫。

民主黨參議員 Sheldon Whitehouse 說，右翼政黨在最高法院以 5:4 的最終投票贏得了一個又一個勝利，肯尼迪法官的退休應該是一個警醒。「我將盡我所能，阻止川普、參議員 McConnell 等人在最高法院安插他們用於協助有權有錢者的人。」