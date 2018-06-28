大法官肯尼迪退休 川普迎來千載難逢「控制」最高法院的機會

川普即將迎來任內第二次任命最高法院大法官的機會。

美國最高法院 27 日在一份聲明中表示，大法官肯尼迪（Anthony Kennedy）已致信川普總統，稱自己將於今年 7 月 31 日正式退休，希望能有更多的時間陪伴家人。

緊隨其後，川普也表示，將立即啟動物色接班人的程序。

華盛頓郵報評論將大法官肯尼迪的退休視為美國司法界十五年以來最為重大的一個事件。Axios 則評論稱，這是共和黨千載難逢的「控制」最高法院機會。

在此之前，川普已經在入主白宮之初任命過一名大法官——戈薩奇（Neil Gorsuch）。當時在歷經兩黨多輪爭論之後，以微弱優勢控制參議院的共和黨決定更改表決規則，以簡單多數通過了戈薩奇的提名。

（目前最高法院的 9 位大法官，大法官肯尼迪為前排左二）

美國最高法院共有 9 名大法官，一旦上任可能幾十年都不會變，現年 81 歲的肯尼迪大法官就在最高法院服務了 30 年之久。最高法院歷史上全部 113 名大法官中，肯尼迪任期 30 年的時間長度位列第 14 位。

目前 9 位大法官的年齡如圖：

除了肯尼迪之外，目前包括首席大法官羅伯茨在內的 4 名大法官為共和黨總統任命的保守派，另 4 名大法官為民主黨總統任命的自由派。肯尼迪常常立場較為中立，因此他的投票也常被視為關鍵一票。此前在多個立法中都是他的「搖擺票」決定了最終的判決方向，如 5-4 票支持川普的旅行禁令等。

如果常常處於中間搖擺位置的肯尼迪大法官被一個堅決的保守派取代，美國接下來的許多立法決定可能都將被改寫。

從參議院的影響力結構看，共和黨 51 席和民主黨 49 席（包含兩位獨立參議員），共和黨有微弱優勢。如果川普和參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 希望將一位保守派大法官送進最高法院，只需要所有共和黨全數支持即可。也有評論認為，共和黨在今年 11 月的美國中期選舉前任命一位保守派大法官幾乎沒有任何懸念。

目前美國最高法院中，自由派的 Ruth Bader Ginsburg 已經 85 歲高齡，另一位自由派 Stephen Breyer 也 79 歲高齡，他們在川普任期內退休的可能性非常高。因此，保守派和自由派大法官的比例變成 7-2 的說法也許並不是危言聳聽。

誰來填補空缺

去年 11 月白宮就準備了一個 25 人的大法官候選人名單，今天川普宣布馬上開始尋找肯尼迪大法官的替代人選。參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 也迅速宣布將在今年 11 月中期選舉前就大法官人選表決。參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 表示強烈反對。

據美國網站 PredictIt 目前統計的數據，以下名單中的都是可能接替肯尼迪入主最高法院的人選（當選機率由高至低排列）：