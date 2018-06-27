〈景氣燈號〉5月燈號連4綠 下半年景氣審慎樂觀

國發會今 (27) 日公布 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，較 4 月 26 分增加 2 分，創去年 10 月來新高，燈號續呈綠燈，連續 4 個月亮出綠燈；國發會認為，下半年景氣審慎樂觀。

國發會指出，5 月景氣領先、同時指標雖然都是下跌，不過跌幅減緩，顯示當前國內經濟雖呈溫和擴張，但成長力道有待加強；展望今年，主要半導體廠商持續擴充高階產能，例如台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW) 等企業都表示將在今年擴增資本支出；政府也與產業界合作成立台灣 5G 產業發展聯盟，積極參與歐盟 5G 計畫，以加速國內 5G 服務及產業發展。

國發會表示，國內勞動情勢維持穩定，1-5 月失業率降至 3.65%，為近 18 年來同期新低；企業調薪趨於積極，加上廠商獲利成長，1-5 月營收成長達 9.6%；預期今年現金股利發放續創新高，可望突破去年的 1.27 兆元，將有助提升消費動能。

隨著全球經濟與貿易穩定成長，出口可望穩健擴張，但須密切注意美中貿易摩擦、金融市場波動擴大及地緣政治風險等不確定因素對台灣經濟的可能影響。

國發會認為，近期中央銀行上修今年經濟成長率預測，由原先 2.58% 上調至 2.68%，IHS Markit 從年初的 2.4% 上調至 2.7%，顯示今年國內經濟前景仍審慎樂觀。

5 月景氣對策信號綜合判斷分數較 4 月增加 2 分為 28 分，燈號續呈綠燈，9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B 由黃藍燈轉呈綠燈，海關出口與製造業營業氣候測驗點都由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加 1 分；工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少 1 分，其餘 5 項燈號不變。

個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 5.6% 增為 6.3%，燈號由黃藍燈轉為綠燈；股價指數變動率由上月 10.1% 減為 8.2%，燈號續呈綠燈；工業生產指數變動率由上月上修值 9.0% 減為 7.5%，燈號由黃紅燈轉呈綠燈。

非農業部門就業人數變動率由上月 0.72% 減為 0.718%，燈號續為黃藍燈；海關出口值變動率由上月上修值 8.6% 增為 15.8%，燈號由綠燈轉呈黃紅燈；機械及電機設備進口值變動率由上月上修值 3.5% 增為 7.9%，燈號仍為綠燈。

製造業銷售量指數變動率由上月上修值 4.8% 增為 7.1%，燈號續呈綠燈； 批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月 4.6% 增為 6.4%，燈號仍為綠燈； 製造業營業氣候測驗點由上月 98.3 點增為 101.7 點，燈號由綠燈轉呈黃紅燈。

領先指標不含趨勢指數為 100.70，較 4 月下降 0.07%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括實質貨幣總計數 M1B、核發建照面積，及製造業營業氣候測驗點；其餘 4 項則較上月下滑，分別為外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、股價指數，及工業及服務業受僱員工淨進入率。

同時指標不含趨勢指數為 100.69，較上月下滑 0.24%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括批發、零售及餐飲業營業額，及製造業銷售量指數，其餘 5 項均較上月下滑，分別為：電力（企業）總用電量、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數，及非農業部門就業人數。

落後指標不含趨勢指數為 99.57，較上月下降 0.27%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率，及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，包括製造業單位產出勞動成本指數、失業率，及工業及服務業受僱員工人數。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/