〈華新科股東會〉焦佑衡：被動元件降價的時代已經過去了

被動元件廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡表示，被動產業跟之前真的不同，過去主要是考量價格，但是現在降價的時代已經過去了，品質跟供貨穩定才是重點。

華新科今 (28) 日舉行股東會，除了通過去年財報外，也通過股利政策，每股將配發 4 元現金股利，以今天收盤價 390 元計算，現金殖利率約 1%。另外華新科也通過 2000 萬股的私募普通股案，焦佑衡表示，目前私募案還沒有接觸過任何對象，但是希望能引進異業或是下游客戶來認購，重點是雙方要能契合。

對於被動元件產業的變化，焦佑衡表示，以前大家是靠降價擠出利潤，但是現在的穩定性跟品質才是重點，更何況華新科的客戶都是國際級客戶，對於品質及穩定更是不能馬虎。

因為供不應求，導致目前被動元件產品的庫存天數偏低，焦佑衡表示，庫存低，更考驗管理問題，絕對不能造成客戶產線斷線的狀況，因為我們除了是製造業，也是服務業。

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