〈華新科股東會〉焦佑衡：3項理由 決定認購佳邦私募

被動元件廠華新科 (2492-TW) 日前認購保護元件廠佳邦 (6284-TW) 私募案，成為佳邦最大股東，華新科董事長焦佑衡表示，決定認購佳邦私募，主要有 3 項理由，包括雙方產品發展規劃契合、文化接近，與華新科通路有利於佳邦拓展布局。

華新科今 (28) 日舉行股東會，焦佑衡在會後對於日前認購佳邦私募案，說明原由。

焦佑衡表示，首先第一個原因，是因為看過他們的產品發展規劃，感覺跟華新科非常契合，如果雙方可以合作，將會有不錯成果。

第二，焦佑衡指出，華新科的經營高層中，有很多都是成大畢業的，例如跟佳邦董事長鄭敦仁是前後期學長學弟，因此雙方的文化很接近。

第三則是業務合作，焦佑衡表示，現在佳邦所使用的材料，也是我們集團旗下信昌電 (6173-TW) 供應的，如果佳邦團隊利用華新科的通路，對他們是非常有利的。

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