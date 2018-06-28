拉貨旺季族群 吸引資金進駐

台灣外銷訂單創同月新高，第二季財報淡季不淡，支撐台股基本面，但全球貿易大戰一觸即發，影響投資人持股信心，進入拉貨旺季族群相對有機會轉強。

文．馮泉富

全球前兩大經濟體的貿易衝突，非但沒有紓緩，還越演越烈，美國貿易戰戰線愈拉愈長，開始擴散到其他地區，並導致反撲。目前美國加徵鋼鋁產品關稅及對歐洲進口車施以 20％懲罰性關稅的作法，已開始招致貿易夥伴的反擊。

全球貿易大戰 恐玉石俱焚

歐盟成員國已宣佈針對美國價值二八億歐元的進口產品徵收報復性關稅，並打算提高美國車關稅予以加碼回應 (目前歐盟對美國進口車課稅 10％)；加拿大政府宣佈將對總價值 128 億美元的進口美國商品徵收報復性關稅；墨西哥宣佈將對美國進口豬肉、蘋果和土豆徵收 20％關稅，鋼鐵製品也在清單之中。

針對中國方面，除了川普表示若中國實施報復，將指示貿易代表署鎖定中國二千億美元進口品加徵 10％關稅，接著川普為了阻止中國政府推進「中國製造 2025」戰略，正計劃祭出《國際緊急狀態經濟權力法》，由財政部起草規範，擬禁止中資股權在 25％或以上的公司收購具備「工業重要技術」的美國企業，這項投資禁令的適用對象將涵蓋中國國有和私營企業，意在阻止先進技術出口到中國，這些動作已把貿易衝突導入非關稅障礙的相互報復迴圈。

除了前述的歐盟、加拿大、日本、墨西哥加入貿易戰局，對美製進口品施以關稅報復以外，連二線國家土耳其、印度等國，亦準備採取類似的反擊手段，例如印度曾向世界貿易組織投訴，稱其未能在鋼鐵和鋁的關稅問題上獲得豁免，於是印度財政部公告稱，將對二十九項美國農產品加征關稅，其中二十八項立即生效，鹽水蝦關稅將從八月四日起生效。如果真的引爆全球貿易大戰，以目前全球化的程度觀察，沒有任何一方能全身而退，所以金融市場擔憂貿易大戰將折損經濟增長，其來有自。

經濟擴張力道 對抗資金緊縮壓力

由於 FED 釋放下半年可能升息兩次的訊息，讓非美元地區的資金向美元靠攏的磁吸效應增大，可能使亞洲股市資金動能減弱，市場走勢將更加依賴基本面的擴張力道。

就各地區經濟強弱的情況觀察，目前可以說是美國獨強，歐、日偏弱，但美國按照原先計畫，下半年 QE 退場額度是增加的，再加上升息兩次，資金面是緊縮的，美股能否再創新高，必須依賴經濟增長力道夠強勁，蓋過升息因素。

不過，目前卻有些許雜音出現，市調機構 IHS Markit 新公布的美國六月製造業 PMI 初值由前月的 56.4 降至 54.6，不僅連續兩個月擴張動能減緩，並且跌至 2017 年 9 月以來最低；服務業 PMI 也表現平平，從 56.8 略為滑落到 56.5，使美國六月綜合 PMI 從五月的 56.6 走低到 56；單月數據還不能蓋棺論定，但必須持續追蹤。

台灣外銷訂單同月新高 第二季財報淡季不淡

將焦點拉回台灣，在台美利差擴大之下 (台灣實質利率為負)，現階段處於外資明顯退場的不利環境，加權指數要大幅上揚堪稱不易，僅能依靠景氣基本面的擴張力道支撐台股。

根據經濟部新公布的外銷訂單數據，五月外銷訂單金額達 411.1 億美元，較去年同期成長 11.7％，不僅金額創歷年同月新高，增速亦大幅優於市場預期 (年增 8.6％)，與前月相比則月增 5.1％，增速由負轉正，完全呈現淡季不淡；電子零組件、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品的接單金額年增率皆兩位數增長。

市場原本擔憂的資訊通信產品，接單年增率雖不及兩位數，卻是連續三個月負成長後，轉為正成長 4.2％，接單金額 105.6 億美元，也創歷年同月新高。

合理推論，不僅整體上市櫃公司六月～七月的營收肯定優於預期，台幣貶值後換算為新台幣的整體第二季財報也將表現亮麗，這是台股未來伺機攻高的底氣條件，即使指數空間受限，個別族群仍將有表現空間。

不過，台股並非毫無風險，按主計總處預估的數據，今年 2.6％的 GDP 成長中，第一季至四季分別為 3.02％、3.08％、2.23％、2.03％，呈現上半年高而下半年低的向下趨勢，而且尚未包含貿易大戰的變數，仍需持續追蹤，步步為營。

如前所述，今年傳統淡季的五窮六絕已不復見，整體上市櫃公司第二季營收將優於預期，緊接著電子業的拉貨旺季，將由最上游的半導體相關零組件拉開序幕，相關個股可望成為下階段資金追逐的焦點。

例如穩懋 (3105)，為全球最大的砷化鎵(GaAs) 晶圓代工廠，市占率約 60％，該公司六吋月產能約 2.9 萬片。穩懋 2018 年的成長動能來自 Pre 5G 對 WiFi、手機 PA 與 Infra 基地台等 RF 元件的需求成長，以及 VCSEL 營收可望倍增。

全球最大砷化鎵晶圓代工廠 穩懋進入 3D 感測元件拉貨旺季

由於 2017 年蘋果 iPhone X 導入 3D 感測，穩懋替 Lumentum 製造的 3D 感測 VCSEL 元件，是業界首度以六吋磊晶片量產製造 VCSEL，從結果驗證，穩懋的六吋晶圓製造在量產能力與成本效益上，遠較四吋表現優異，使得 Lumentum 陣營在 iPhone X 出貨占比高達 90％。六月下旬，穩懋就會開始為蘋果新產品提供 VCSEL 生產的服務，預估 3D 感測下半年在 iPhone 與 iPad 上都會出現更廣泛的應用，將會具備臉部辨識、手勢控制的應用，具備更好的遊戲體驗。

市場預估 2019 年上市的新版 MacBook 會有手勢控制的功能，目前預估 2019 年非智慧手機裝置的 3D 感測需求將達到 2400 萬美元的貢獻。而 iPhone 搭載的前置 3D 感測的需求，預估 2018 年貢獻營收 1.44 億美元，2019 年將成長至 1.56 億美元。

下半年新上市的 iPhone 可能會使用 4x4 MIMO 技術，可望提升功率放大器 (PA) 價格。國際大廠 Qorvo 在新款 iPhone 中高頻 PA 供應鏈市佔率可望提升，而穩懋正是 Qorvo 的晶圓代工廠，良率高且生產技術成熟。

法人預估行動通訊 PA 的需求將維持強勁增長，未來幾年 IDM 廠 (Avago、Qorvo、Skyworks、村田) 外包訂單將持續增加；另外，基礎設施 PA 需求依舊強勁，5G 網路也將在 2019～2020 年來臨，預估明年將會有許多 pre 5G 智慧手機上市(sub 6GHz)，會剛好趕上商業化的 5G 網路問世。

新 iPhone 的 VCSEL 零件七月份會開始生產，下半年 VCSEL 總產量將達到一億個，第三季預估貢獻穩懋營收 25％，第四季貢獻營收 34％，成長可期。由於股價已整理沉澱超過半年，基期不高，拉貨旺季可望吸引資金進駐。

來源：《理財周刊》 931 期

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