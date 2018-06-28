〈陸股價值投資現？〉陸股破2800點 私募基金：本益比已回到2008、2005年水平

週四 (28 日) 陸股上證指數再度破底，再下跌 0.93% 以 2786.90 點作收，不僅是跌破了 2800 點的整數大關，更是創下自 2016 年 3 月 1 日來新低水平。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：Sina

而儘管近一週以來陸股出現較大賣壓，但事實上陸股的外資機構，似乎並未大舉拋售，市場分析師即對此透露，隨著陸股本益比顯著下修，確實陸股市場已有一些「優質錯殺股」出現，外資對此正興趣不減。

據財匯金融大數據終端機統計，4 月陸股通累計淨買入共人民幣 386.5 億元，5 月更是達到人民幣 508.51 億元，而 6 月份雖然 A 股市場再度經歷波動，但是截至 6 月 26 日止，陸股通也已經累計實現人民幣 289.38 億元的淨流入。即便是在 6 月 19 日以來 A 股較大調整中，截至 6 月 26 日的 6 個交易日，陸股通僅淨流出 35.73 億元。

對於外資流入陸股之後，並未顯著跟隨這波大跌拋售，中國大型私募基金之一的星石投資解釋，因為多數境內投資者是兩種作股票模式：一是「看短做短」，也就是說對短期風險擾動高度敏感，二是「看長做短」，也就是根據長期邏輯做短期交易。

但外資法人的持股邏輯，其實是與一般投資人的操作策略截然不同。

星石投資表示，境外投資者是更傾向從更長的時間跨度來投資，看到的是中國經濟系統性風險下降，A 股市場獲利好估值低。伴隨著企業每股盈餘 (EPS) 的增長，目前 A 股主要指數的估值，已經接近 2016 年 2638 點的位置，2008 年 1700 點左右的位置，甚至低於 2005 年 998 點的估值水平。

而雖然陸股的本益比已出現顯著修正，但短線上投資人仍應當了解風險，市場人士分析，隨著中國人行 (PBoC) 的去槓桿政策持續，若人行貨幣政策再更加收緊、引動市場利率上行，那麼對陸股的一大風險就是：流動性將更為緊俏。