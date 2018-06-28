不用掃碼 招商銀行推出“刷臉支付”

繼刷臉取款、刷臉轉賬之後，深耕金融科技領域的招商銀行又有大動作。近日，招行(600036-CN)(03968-HK)自主研發的一款 “黑科技”功能——“刷臉支付”全新上線。

據悉，招行“刷臉支付”不僅支持招行卡，同時也支持銀聯其他二十多家銀行的借記卡和信用卡。

客戶隻要下載了招商銀行App，併且用一網通綁定過銀行卡、開通了支付功能，就可以在深圳的兩家實體店鋪體驗到“刷臉支付”，支付的全過程將無需再使用手機。

據悉，這兩家店鋪在華為深圳總部園區，位於華為J區的知味季和illy新天地咖啡吧。

在illy新天地咖啡吧，顧客在選好自己喜歡的咖啡後，將臉面向咖啡吧收銀台的刷臉機器，攝像頭即可1秒内自動識别人臉，隨即輸入在招商銀行註冊的一網通手機號，確認後即可完成支付。支付過程大約隻需要幾秒鍾。瞬息之間，支付成功。

這個時候，顧客可能會有擔心：“刷臉支付”究竟安全嗎?萬一有人拍了一段我的視頻或拿著我的相片去冒充我支付怎麽辦?另外，如果是孿生兄弟姐妹，攝像頭能識别清楚嗎?

招行方面表示，招行刷臉支付是有強大的安全保障的，這背後主要基於兩大利器——3D人臉識别技術和國内頂尖的人臉識别算法。所謂3D人臉識别技術，指的是攝像頭能1秒内自動識别用戶，在識别過程中，用戶無需做動作或者讀數字，攝像頭通過活體檢測來判斷採集到的人臉信息是否為照片、視頻等冒充，從這個意義上來說，他人僅憑照片或視頻冒充顧客，幾無可能。而在人臉識别算法方面，3D人臉識别技術的誤識率隻有十萬分之一，這就是說，即使是孿生兄弟姐妹它也能準確辨别出來。

刷臉支付的推出意味著，在繼現金、銀行卡、手機支付之後，又多了一種新的可選支付方式，用戶有了更多的選項：即使忘記帶錢包和手機，也無須再去證明“你就是你”，安全、便捷，秒級即可完成支付。

黑科技賦能金融，這是金融科技帶來的福利，讓用戶能從手機不離身的時代脫離，靠人的本身就能滿足所需要的金融服務。招商銀行目前正以金融科技為轉型核動力，打造最佳客戶體驗銀行。在招商銀行App上，如今通過探索生物識别、AR/VR、自然語言處理、深度學習、知識圖譜、RPA等新興技術在産品、風險、客戶經營、客戶服務及運營等金融服務領域進行創新應用，提升了金融服務的能力與效率，為客戶提供更高質量的服務與客戶體驗。

來源：新華網

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