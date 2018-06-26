滬指逼近2800點創兩年低 三大投信看好陸股危機入市買點到

儘管坐擁 MSCI 入摩題材、降準利多，但是上證 A 股還是連跌，滬指已經逼近 2800 點，續創兩年新低，但基於「危機入市」原則，日盛投信、國泰投信今 (26) 日都喊出，中國股市估值已位於歷史底部區，加上中國經濟增長穩健，看好危機入市的買點浮現，建議可以逢低納入中國股債平衡基金，搭上中國股市跌深反彈的行情。

中國股市跌跌不休，日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，近期中國股市波動相當大，主要原因有二，第一是企業債違約數量較往年增加，主要受緊信用及市場資金偏緊影響，第二則是中美貿易摩擦所帶來的不確定性，尤其是川普表態將持續提高對中國的進口關稅。

不過，黃昱仁表示，在企業債違約部分，隨政府對市場投放流動性及定向降準，將大幅紓緩企業債違約風險; 而中美貿易摩擦部分，目前對於實質影響仍十分有限，7/6 起雙方將各針對 340 億美元商品加徵關稅，這對兩國 GDP 增速影響都不到 0.3%，投資人應理性看待市場波動。

黃昱仁認為，正如股神巴菲特所說「別人恐懼時就要貪婪」，中國股市跌到此已見危機入市的買點浮現，以目前上證本益比 13 倍、滬深 300 指數 12 倍來看，估值已位於歷史底部區，加上中國經濟增長穩健，這給了價值型投資人參與 A 股很好的機會。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏也指出，中國自 2017 年下半年起，加強金融風管﹅加快去槓桿，同時也壓抑中國股市動能，隨著下半年的到來，中國政策調控成效將逐漸顯現，股市可望重返基本面，加上 MSCI 入摩帶來的資金效應，以及中國新經濟勢力在政策扶持下逐漸崛起，整體來看，下半年中國股市可以樂觀看待。

富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文也表示，中國股市在歷經 6 月調整過後，股價再大幅修正可能性已不高，目前上証 180 指數本益比僅 13 倍、深 100 指數僅 23 倍，評價皆處在相對偏低的水位，加上近期官方密集出台維穩政策下，中國股市可望迎來一波反彈行情，以大型藍籌股為主的上証市場，逢低布局正是時候。

王誠宏認為，整體而言，2018 下半年投資，依舊是股優於債，且選股以大型股為主，強者恆強趨勢不變。中國市場在下半年可望成為全球領頭羊，產業布局則可以選擇引領趨勢的科技相關產業股票，包括物聯網、5G、AI 等所帶動的科技及消費題材，以及最壞情況已過去的原物料、原油等相關產業。

在中國股市連跌之際，日盛投信、國泰投信、富邦投信不約而同看好，從中國政府放寬資金的利好政策來看，中國股市仍具上漲潛力，在 A 股築底期，建議股債均衡配置的中國平衡型基金可逢低布局。