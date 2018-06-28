罕見!特朗普將“破例”出席富士康在美動土儀式

據《今日美國報》6月27日報道，美國總統特朗普當地時間周四將親赴威斯康星州，與鴻海董事長郭台銘共同出席富士康工廠的動工典禮。白宮副發言人吉德利說，特朗普預計會發表側重創造就業的主題演講，這在美國歷史上實屬罕見。

台媒稱，去年7月，特朗普在一向用來接待外國元首的白宮東廳，為鴻海在美國投資8K電視機面板工廠召開記者會，歡迎郭台銘，這也是台資企業第一次受美國總統邀請，在白宮召開記者會。

作為蘋果公司的供應商，富士康承諾為當地帶來1.3萬個、平均年薪達5.4萬美元的優質就業機會。有環保團體和當地居民對投資方案頗有微詞，但在州長沃克大力支持下，通過投資獎勵、確定選址、規劃水電等繁瑣程序不到一年完成。美國《華爾街日報》稱，為吸引富士康價值100億美元的投資，威斯康星和地方政府已在最初承諾的30億美元基礎上再額外增加10億美元補貼。當地的《密爾瓦基哨兵日報》稱 ，在哈雷摩託宣布將生産線移往海外引發爭議後，能吸引富士康這樣雄厚的外資落實投資，可以成為特朗普上任以來最為重大的經濟政績。

《今日美國報》指出，富士康獲得許多威斯康星稅收優惠，包括預估高達30億美元的製造業營利稅，此外還有月7.64億美元的設廠公共開支補貼以及約1億美元的相關聯通道路興建費用。到2032年，當地納稅人將支付富士康園區建設和設備所需費用的13%，以及員工工資的17%。美國就業研究機構專家估算，富士康在美國每創造一個就業崗位，就會得到超過20萬美元的就業補貼，比美國過去典型的獎勵投資要高出數倍。支持者表示，富士康會改變該州的經濟模式，帶動當地産業向高科技領域轉型升級。

來源：環球時報

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