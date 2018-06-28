港股盤前—大盤易跌難升，人心惶惶

今天推介 - 不作推介

1）港股週三高開低走，指數在高開 76 點後曾上升 107 點，但受 A 股轉弱、人民幣續貶、市傳內地已暫停棚改審批（令內房受壓）及大行報告唱淡港股下，恆指迅速轉升為跌，下午跌勢加劇，最終以接近全日低位收市，大瀉 525 點並報另一本年收市新低 28356 點。大市成交按日下跌約 2.9% 至 1213 億。滬深港通成交金額按日也下跌 4.4% 至 131 億，流向方面仍然是淨流出，金額約 15.2 億。



板塊方面，石油及公用股造好，內消股也有個別突出表現，但內房、內銀、內航等則繼續疲弱。做空方面，佔大市成交上升至 13.1%，為 6 月 1 日後的新高。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區在 29500-29599，牛証則下移至 28100-28299。

簡評：昨天港股的表現，令筆者聯想到有如超級颱風將臨，投資者爭着躲避，前天強勢的華虹（1347）也大跌一成並打回原形，無他的，cash is king 吧！消息也一面倒的負面，基本因素分析看似無用武之地，氣氛之差而壓倒一切。收巿後傳來川普對限制外國投資的立場軟化，將依賴美國海外投資委員會，而不是行政措施來處理海外資金收購國內敏感技術的問題。



中國國家主席習近平在會見美國國防部長馬蒂斯時表示，中國堅持走和平發展道路，不會走擴張主義和殖民主義道路，更不會給世界造成混亂，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。夜闌人靜執筆時美股造好（睡醒又是另一世界），但貿易戰憂累也不會在兩領導人的小小動作而有大大紓緩。港股今天走勢，A 股和人民幣會是重要指標，短線投資者應密切注意。

2）美股三大指數週三高開低走，受川普對限制外國投資的立場軟化消息影響，道指早段曾大漲 285 點，但其後科網股及金融股表現轉弱，指數由升轉跌，收市下挫 165 點或 0.68%。標指和納指走勢也和道指相似，收市分別下跌 0.86% 及 1.54%。VIX 恐慌指數上升 12.5%。十年期國債債息下滑至 2.827%。油價則因美國庫存減少及白宮要求油企停買伊朗石油而上揚。港股 ADR 下跌 6 點，相當於恆指 28350 點水平。

3）新股訊息 ：

騰訊持有 0.91% 股權、內地手機直播平台「映客」母公司映客互娛（3700），今天起招股，每股招股價介乎 3.85 元至 5 元，每手 1000 股，預計 7 月 12 日掛牌。

福森藥業（1652）今天起招股，每股招股價介乎 2 至 3 元，每手 1000 股，預計 7 月 11 日掛牌。

天立教育（1773）今天起招股，每股招股價介乎 2.26 至 2.66 元，每手 1000 股，預計 7 月 12 日掛牌。

興紡控股（1968）今天起招股，每股招股價介乎 1.1 至 1.4 元，每手 4000 股，預計 7 月 16 日掛牌。

加達控股（1620）今天開始買賣，昨耀才暗盤收 0.415，比招股價 0.36 升 15.3%。

浙江蒼南儀錶（1743）今天起招股，每股招股價介乎 37.1 元至 51.9 元，每手 100 股，預計 7 月 13 日掛牌。