宏達電參加瑞銀企業論壇 預期聚焦區塊鏈、AI布局

宏達電 (2498-TW)5 月營收略有回溫，6 月加上旗艦機 U12 + 上市的挹注，可望進一步增溫，而 VR 毛利率維持正數，今年也可望有較明顯的成長，轉型效益第 2 季逐步顯現，董事長王雪紅日前向股東保證今年有信心賺錢，希望明年能配股給股東。宏達電今 (28) 日受邀參加瑞銀證券舉辦的 UBS Taiwan Conference 2018，預期有關區塊鏈、AI 等布局將受到法人關注。

宏達電去年第 1 季法說會開完後就不再召開法說，今年來也還沒有自行召開法說的消息，但是近月來陸續參加外資券商舉辦的法說，5 月 23 日受邀出席高盛證券在香港舉辦的 TechNet Conference Asia Pacific 2018，今日則是受邀參加瑞銀證券舉辦的台灣企業論壇。

瑞銀證券。今年論壇有超過 200 名法人及 70 家以上公司參加，聚焦 AI 人工智慧、機器學習、區塊鏈與電動車，預期宏達電在相關領域的布局也將受到關注。

宏達電第 1 季營收 88 億元，季減 43.94%，年減 64.77%，毛利率 - 3.1%，營業淨損 52 億元，本業仍虧損，但在業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。

宏達電去年每股純損 20.58 元，加計 2015 年每股虧損 18.79 元，2016 年每股虧損 12.81 元，合計 3 年虧損超過 5 個股本，不過，王雪紅向股東掛保證，今年有信心賺錢，而且明年希望可以配股利給股東。

以宏達電本業來說，今年在智慧手機上走在精不在多路線，新機款預估約與去年相當、約 5-6 款，且布局高中低階各個價格帶，財務長沈道邦透露，第 2 季開始轉型效益逐步顯現，同時首度證實，VR 產品毛利率是正的。

智慧手機競爭激烈，但仍是宏達電的營運主力，再以 VR 的布局來看，今年推出升級版及一體機，且毛利率是正數，預期對營運的挹注也將逐步加強。

鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/