〈宏達電股東會〉王雪紅：衝刺五大新興科技 將推融合所有技術新手機

宏達電 (2498-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長王雪紅指出，HTC 確定未來創新發展方向，將全面衝刺虛擬實境 (VR) 、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和區塊鏈 (Blockchain)等新興科技；不過有股東質疑，宏達電是否還有實力在市場競爭，或只是畫大餅做夢，王雪紅強調，今、明年願景布局已完成，所有技術都會融合在智慧手機裡面，將超越世界的手機。

王雪紅首先感謝股東的支持，她表示，HTC 去年邁入第 20 年，過去多年來，致力定位 HTC 的未來，更專注在創新科技，並投注必要的資源持續創造優異的產品；除了不斷精實營運支出，也將持續投資能大幅超越當代產品潮流的關鍵技術。

王雪紅說，去年 9 月和 Google 雙方基於長達 10 年在智慧型手機的策略夥伴關係，簽定完成 11 億美元的合作協議。據此協議，Google 延攬原先參與打造 Google Pixel 手機的 HTC 研發人員加入，同時 HTC 也將其智慧財產權非專屬授權予 Google 使用。

王雪紅強調，這項協議除再度顯示 HTC 在智慧財產權上的實力，也讓 HTC 有充裕的資源能持續構建虛擬實境生態系統，投入擴增實境、智慧物聯網、5G、人工智慧和區塊鏈 (Blockchain) 等重要創新，將這些創新融合在自有品牌智能手機及 VIVE 版圖。

她表示，智慧型手機仍然是重要的策略性業務，今年旗艦機 HTC U12 + 相機效能再創新紀錄， 獲獨立評測機構 DxO Mark 在雙主鏡頭項目 103 分的高分；最近也發表 Project Exodus，未來將與區塊鏈社群密切合作，將為重視個資安全性的使用者，設計出能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。

王雪紅說，今年初定下 VIVE Reality 新願景，讓所有團隊和事業單位的前進方向一致，指的就是 VR 和 AR、AI、5G 和其他新興科技的整合，使人們能在虛擬及擴增實境的環境中自然的互動。

王雪紅針對未來布局向股東說明之後，股東則質疑，宏達電沒有本錢虧下去，建議發展差異化的產品，競爭對手沒有那麼強的產品；也有股東指出宏達電使用威盛的晶片，質疑有安全性等疑慮。

王雪紅回應指出，智慧手機確實非常競爭，也很重要，手機是 24 小時在身旁，為了要有差異化，創新非常重要，包括 VR、AI、5G、IOT、區塊鏈等結合才是未來的智慧手機，也是差異化要有的因素。

她強調，宏達電創新是世界第一流，也會在願景中一直實現，今、明年願景布局完成，所有技術都會融合在智慧手機裡面，是超越世界的手機，請股東一起期待。

至於股東質疑使用威盛 (2388-TW) 晶片，王雪紅表示，宏達電 20 多年來從未使用過威盛的晶片；宏達電一向強調創新，所有人都誠信、正直做出產品，產品品質有效率是全世界第一，宏達電是可以合作有誠信品格的公司。