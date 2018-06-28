台船首次建造千噸海洋研究船 估今年虧損縮減 明年轉盈

台船 (2208-TW) 今 (28) 日召開股東常會，同時宣布首次建造 1000 總噸級高規格特殊船在台船基隆廠開工，台船指出，航運和造船市場距離完全復甦榮景「仍有一大段路要走」，除了持續爭取基本商船訂單，將積極承接國艦國造相關業務，同時搶進離岸風場相關工程，預計今年虧損縮減，明年可望由虧轉盈。

台船認為，今年航運和造船市場從谷底緩步開始復甦，供需失衡狀況將獲得緩解、新船價格將逐步上升，且租金價格將趨於樂觀，不過，距離完全復甦榮景，仍有一大段路要走。

台船今年計畫新造商船為 179740 修正總噸 (CGT)，年減 36.41%，為維持成長動能，將配合國艦國造政策承接相關業務，同時，製機預計除了承接海上變電站等風場基礎工程業務外，也爭取離岸風場統包工程及防蝕工程等業務。

台船去年共交船 13 艘貨櫃輪，截至今年 1 月底商船手持訂單計 14 艘 (高雄廠 14 艘)，公務船手持訂單計 3 艘 (基隆廠 3 艘)，生產檔期高雄廠區排至 2020 年 3 月，基隆廠則為 2019 年 12 月。

另外，台船也說明，此次 1000 總噸級的研究船是由行政院科技部委託建造，合計訂單為 3 艘海洋研究船，其中 2 艘 500 噸級已在基隆廠建造中，而此艘 1000 總噸級的研究船是最大的一艘，預計明年 6 月交船。

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