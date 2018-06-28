盤前財經大事搶先讀2018年6月28日

今日操盤前瞻

股東會：永大、台南、鑽全、喬山、新零售、麗清、佐登 - KY、昂寶 - KY、老爺知、九豪、樺漢、豐泰

除權息：勤益、年興、岱宇、寶隆、志聯、南亞科、國建、華固、亞航、九齊、醫揚、鉅橡、群聯、成霖

新股掛牌：榮科

〈大同股東會〉市場派傳年底發起股臨會再奪經營權 公司派是否溝通將看董事會

大同 (2371-TW) 昨 (27) 日股東會，傳出以三圓建設為首的市場派多起勢力出現整合，將於年底再站經營權，媒體關注大同公司派是否會進一步主動與市場派三圓建設溝通，董事長林郭文艷強調，沒有任何接觸，至於未來會不會有互動，要在董事會再討論後決定。閱讀全文...

國泰金增資 420 億達陣 隱含價值年增 10% 每股 EV 為 75.1 元

國泰金控 (2882-TW) 完成增資 420 億元，昨 (27) 日公佈 2017 年底國泰人壽之隱含價值 (EV) 為新台幣 9440 億元，較 2016 年底的 8560 億元成長 10%，每股 EV 為 75.1 元，股價低於每股 EV。閱讀全文...

〈綠色債券正夯〉響應綠色金融 第一金發行長榮海運首檔綠色公司債

第一金 (2892-TW) 昨 (27) 日宣布，響應綠色金融政策，旗下第一銀行與第一金證券，擔任長榮海運 (2603-TW) 首檔綠色公司債券的發行保證銀行及債券承銷商，並於今日正式上櫃，以五年期票面利率 0.86% 定價，籌募資金將用於提升能源使用效率、汙染防治與控制等。閱讀全文...

〈景氣燈號〉5 月燈號連 4 綠 下半年景氣審慎樂觀

國發會昨 (27) 日公布 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，較 4 月 26 分增加 2 分，創去年 10 月來新高，燈號續呈綠燈，連續 4 個月亮出綠燈；國發會認為，下半年景氣審慎樂觀。閱讀全文...

伊朗制裁 加、利、委問題重重 油價飆 3 年新高

即使 OPEC 與其他原油出產國增產，全球供應量還是面臨威脅，使週三 (27 日) 油價升至 3 年多來的新高。美國國務院一名高級官員週二 (26 日) 設伊朗制裁期限為 11 月 4 日，當日全球將停止任何伊朗原油的進口或受美國經濟制裁，引發原油價格上漲超過 3%。閱讀全文...