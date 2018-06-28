台股盤前—跌破年線支撐 指數表現空間有限

台股昨 (27) 日早盤在被動元件領軍下走揚，但在台積電連續第 3 天貼息下，市場賣壓出籠，中場漲幅開始收斂，尾盤指數還出現摜壓，終場下跌 41.14 點，以 10701.03 點作收，跌破年線 10713 點。法人指出，台股昨日跌破年線支撐，指數表現空間有限，短期台股於技術面與籌碼面屬於偏弱格局。

美國總統川普軟化對中資議題的論調，決定讓原本就負責審核外資收購美企的美國外國投資委員會，來主管限制中資投資美企事宜，放棄只針對中國、限制更嚴格的作法。這番說法等於支持財長米努勤路線，採取較不硬碰硬的方式來限制中國投資美企。此外，川普已另指示商務部長主導審查與關鍵技術轉移及出口相關問題，評估美國出口管制。

美國力促友邦在 11 月 4 日最後期限前全面停止進口伊朗石油，油市供給可能出現比先前預估還大的缺口，引發國際油價大漲。對於川普制裁伊朗，要求各國禁運該國原油，國內兩大油料公司中油、台塑化均表示影響不大，由於國內對伊朗進口原油量極低，只需要調整進口來源即可，且若有需要將配合辦理。

中國面板廠京東方 10.5 代新廠投片量持續拉高，對外放話降價搶市、要把台韓面板廠擠出 65 吋區塊，新一波面板價格戰火升溫，下半年各 10.5 代廠產能又持續放量，將對友達、群創、三星、LGD 等競爭對手產生衝擊。

面對市場派來勢洶洶，百年大同今年恐面臨創立以來最嚴重的易主危機，昨股東會上公司派與市場派兩方人馬短兵相接、角力激烈，大同提出修改公司章程、新跨入水資源領域的提請討論案，竟然沒通過，相當罕見；市場派提案執業律師林宏信出任檢察人，也沒有通過。

玉晶光在良率與技術均有顯著突破，今年非蘋客戶占比可望由 1 成提升至 3 成，下半年業績可望優於上半年，且下半年「大客戶」新機後置及 3D 感測鏡頭也已送樣中，力拚今年營運優於去年，全年再賺超過一股本。

法人指出，台股昨日跌破年線支撐，而在美中貿易衝突未能緩解、陸股延續重挫、匯率走弱帶動外資賣股資金流出，及除權息因素使點數蒸發等因素拖累下，指數表現空間有限，短期台股於技術面與籌碼面屬於偏弱格局；選股佈局可留意漲價業績股，如被動元件、光碟片、MOSFET、水泥、塑膠與高殖利率股等。