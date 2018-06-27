【顧德投顧】年線附近反覆測試，個股差異極大

◆盤勢分析

中美貿易戰愈演越烈，操作不愈太積極

美股昨日反彈，但上證指數持續探低！台股融資餘額已出現逐漸減少，但減幅仍不夠，所以指數昨天留下影線，今出現回測，代表籌碼仍洗的不乾淨，明日又有摩台結算，後天又收周、月、季、半年線，變數仍大，這裡操作不用太積極，可多看一兩天

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 仍是死亡交叉，指數再跌 41 點，本波從高點 11261，到昨低 10651，累計跌幅 610 點；而週 KD 出現死亡交叉 (週五確認)，留意新族群的衝出！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數仍震盪，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，而國際股市又在相對高，所以修正的速度是又急又快，可開始留意指數於年線位置【狗與主人】的效應！很多個股只要 3 日不破低，都不要再殺了

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+27)，5483 中美晶 (+3)，6182 合晶 (+0.9)、3532 台勝科 (-6.5)，3707 漢磊 (-0.4)、3016 嘉晶 (+1.4)，此族群留意中美晶走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (-15)、2492 華新科(+14) 為指標，6173 信昌電(+5)、3026 禾伸堂(+14)、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實(+4.67%)，此族群題材仍在，內部在資金輪動

【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (盤中高 27.2)、8039 台虹，盤中仍有點火力道，留意法人籌碼

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+10 漲停板)、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，此族群有些已回到支撐區囉，防守點設好，可開始留意暑假效應！

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科 (+1.9)，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

