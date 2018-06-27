華訊(00833-HK)執董劉靖取得香港高等法院原訴法庭禁製令

華訊(00833-HK)公布，於2018年6月26日，公司接獲劉靖女士(公司執行董事及主要股東)法定代表的一項通知，該通知指稱劉女士已取得香港高等法院原訴法庭的禁製令：

(1)限製X有限公司(身份保密)(不論是作為委託人、代理或代名人，及或透過其高級職員、受僱人或代理)買賣劉女士以X有限公司為受益人抵押的任何部份或全部已抵押股份，直至法庭另行頒令；

(2)限製Y有限公司(身份保密)(不論是作為委託人、代理或代名人，及或透過其高級職員、受僱人或代理)買賣劉女士於Y有限公司持有的託管人經紀賬戶中存置的任何部份或全部已抵押股份，直至法庭另行頒令。

禁製令禁止「買賣」，包括擔保借款、放債及╱或出售、抵押或以其他方式出售任何部份或全部已抵押股份。於本公告日期，禁製令仍具十足效力。

根據禁製令，已抵押股份乃劉女士根據與有關方的協議，以X有限公司為受益人抵押的2970萬股股份，且該等股份最初存置於Y有限公司持有的託管人經紀賬戶，協議的條款及條件因保密問題將不予披露。

董事會認為，受爭議的已抵押股份及禁製令將不會對公司業務及營運造成不利影響。

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