【IPO追蹤】福森藥業(01652-HK)獲華潤醫藥為策略股東

將於6月28日公開招股的福森藥業(01652-HK)，獲華潤醫藥於2017年底入股為策略投資者，當時以9000萬元人民幣認購了福森10%股權。福森藥業執行董事兼行政總裁曹篤篤表示，日後集團可利用華潤醫藥於全國的銷售網絡拓展業務。

集團從事研究生產及銷售多種用以治療感冒及發熱、心血管疾病及貧血的中成藥及西藥產品。集團雙黃連類感冒藥，為2017年感冒類中成藥市場的最大類別，市場份額為8.2%；集團為第8大感冒類藥中成藥製造商，市場佔有率為2.9%。

曹篤篤於6月27日上市記者會上介紹，於2018年一季度集團收入同比增長33.6%至1.58億元人民幣，主要受惠於期間內地爆發流感情況厲害，加上銷售隊伍增加了市場覆蓋，以及銷售節奏於2017年有所放緩，於2018年有所追回所致。

集團計劃全球共發售2億股股份，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。每股售價2至3港元，每手1000股，入場費每手3030.23港元。將於6月28 公開招股，至7月4日中午截止。預期股份將於7月11日掛牌買賣。獨家保薦人為中信建投(國際)。超額配股最多3000萬股，佔不多於初步發售股份15%。

以發售價中位2.5港元計算，集資淨額4.544億港元，約30%用作興建生產設施、倉庫、加工設施，預期將於2020年全面投產，屆時口服液產能將提升50%。約10%作產品廣告營銷；約10%用作擴展分銷及營銷網絡；約10%作研發活動；約15%作潛在併購；約15%作收購新型產品的生產許可證，餘額作一般營運用途。

集團現時主要依賴雙黃連口服液及雙黃連注射液銷售，此兩項產品均未獲得專利，且有多間其他中成藥公司製造該等產品，佔2017年銷售額77.4%，相當於3.5億元人民幣。2017年集團的收益增長2.4%，主要由其他中成藥及西藥產品銷售增加所致。

文：周燕芬

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