長榮航持續與桃園市機師工會協商 中美貿易戰受衝擊有限

長榮航空 (2618) 今(27)日表示，對於保障飛航安全一向不遺餘力，桃園市機師工會日前向桃園市勞動局提出 16 項勞資爭議調解，分三次調解，每次調解 5-6 項議題，調解內容多與機師之薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關，當中 3 項與飛航安全相關議題，長榮航空與機師的立場目標一致，長榮航空現行作法與機師工會的期待相當接近，原有機會達成合意，但桃園市機師工會堅持安全相關議題需與其他議題一起，以包裹式方式要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商。若機師工會願意繼續協商，針對飛安議題雙方已有共識部分，應可很快取得具體結論。長榮航空表示，絕對遵守國家相關法令，對於機師依法享有各項勞動權益也將全數落實，並秉持關心與照顧員工福祉之原則，主動檢視、增進員工勞動條件及福利。對於所有飛行員透過公司既有管道提出的建議，或是桃園市機師職業工會長榮分會的訴求，長榮航空均會予以尊重，並會在可行、合理的範圍內，持續理性溝通協調。



長榮航空表示，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，且有上下游產業及相關消費者權益議題，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，長榮航空呼籲機師同仁共同體認，相關訴求得以兼顧各方權益平衡，以利航空產業健全與同仁職涯發展。



針對中美貿易戰，長榮航總經理孫嘉明日前曾表示，對於長榮航空來說，中國大陸貨載量不高，貨運占比僅約 6%，而從美國到中國大陸空運也不多，多是中國大陸航空公司載貨，因此對長榮航空影響不大；反而是部分高端電商貨品和藥品需要空運，而有些受中美貿易戰波及的產業為要利用開徵高額關稅前的緩衝期趕著出貨，可能捨棄海運改走空運，有利航空貨運業。

