第二代接班就位 CCL台燿董事長辛忠道卸任 將另選出新人

PCB 上游的銅箔基板 (CCL) 廠台燿 (6274-TW) 去年營收及獲利雙創新高，每股純益達 4.12 元，該公司今 (27) 日股東會全面改選董事，但原任董事長的辛忠道並不在新當選董事名單內，改由第 2 代的辛燿宏出任董事，在新一屆董事會尚未推選出董事長之前，暫由副董事長辛忠衡暫代董事長職務。

辛忠道在 2012 年出任台燿科技董事長職務，已出任兩屆的董事長，但在今天的台燿科技股東會董事全面改選中，辛忠道並不在新當選董事名單內，改由第 2 代的辛燿宏出任董事，加上其他的第 2 代經營層逐步浮出檯面，台燿內部的接班態勢也更加明顯。

不過，台燿科技新任董事在今天生效，但新一屆董事會將要到 7 月 11 日才召開並推選董事長，在此一情況下，辛忠道則卸下台燿董事長職務，暫由原任的副董事長辛忠衡暫代董事長。

在台系專業 CCL 廠中，台光電 (2383-TW) 已由董家的第 2 代接任董事長並兼任總經理，而台燿今天的改選，也浮現出經營接班的態勢。

台燿去年財報營收 161.32 億元，創新高，毛利率 20.73%，年增 0.7 個百分點，稅後純益為 10.02 億元，年增 10.12%，每股純益為 4.12 元，也創新高，今天股東會通過配發去年股利每股 3.2 元現金股利，也創歷年新高。

台燿已完成發行 15 億元的 CB 籌資案，主要在支應投入高階的 5G 通訊用 CCL 使用，預計於明年首季量產。

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