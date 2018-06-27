〈大同股東會〉市場派、公司派激戰 兩討論案未過關

大同 (2371-TW) 今 (27) 日召開股東會，出乎意外的是兩個討論案都遭到否決，市場派擋下修改公司章程案，公司派則是攔阻了選任檢查人案，兩派各有勝負。針對董事長林郭文艷表示，第一案公司章程未過關，董事長林郭文豔指出，新增的營業項目主要是因應未來在水資源新事業的投資需求，如今議案未過關，將會尋求其他的途徑解決。

大同股東會，市場聚焦選任檢查人案，市場派欣同、新大同及股東鄭佳佳等結盟，根據公司法第 184 條提案選任檢查人，由欣同負責人林宏信出任，大同則是修改提案為委任專業會計師事務所會計師擔任檢查人，全案經投投票表決，棄權票 47.93%、反對票 42.86%、贊成票 6.91%，全案遭到否決。

另一個討論案是修改公司章程，大同在今年 3 月由獨立董事及外部董事成立公司治理委員會，今日股東會以配合營業需要增加營業項目及強化公司治理為由，提出修訂公司章程討論案，但得票率僅 45%，全案也未過關，創今年首家上市櫃公司修改公司章程未過先例。

林郭文艷指出，一般來說，外資對公司的章程修訂因為不清楚內容，向來以棄權方式居多，並不見得是反對，外資對修章程的做法是比較保守的，這一次公司章程修改包括公司治理委員會及增加營業項目，主要是看好水資源領域的商機，在水資源管理、環境保護、水質監控等，在未來應是一個可耕耘的領域，所以希望新增營業項目來進行布局。

林郭文艷表示，如果要競標有關水資源的案子，必須先有營業項目才可以參與競標，由於修改公司章程未通過，未來要再評估如何進行。