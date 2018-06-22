長榮航股東會通過每股配息0.2元、配股0.5元 今年營收將持續成長

長榮航空 (2618) 今(22)日股東會通過每股配發 0.7 元股利，其中現金股利 0.2 元及股票股利 0.5 元。長榮航董事長林寶水表示，今年客運會持續成長，貨運方面也樂觀看待，而今年將引進全台首架波音 787-9 客機，貨運方面會有 777 機型，全年營收將繼續保持成長。針對中美貿易戰以及各地地緣政治雖是風險，但經營團隊也會積極因應。長榮航空去年合併營收 1635.62 億元，每股稅後盈餘(EPS)1.38 元，每股配發股利 0.7 元，其中現金股利 0.2 元及股票股利 0.5 元。



林寶水表示，今年將引進 5 架全新飛機，包括台灣首度引進 2 架波音 787-9 客機以及 3 架波音 777 全貨機，扣除部分租機到期退租或自有除役機，今年總機隊達 77 架，新波音 787-9 客機預計將於今年第三季引進，配合歐洲和東亞等市場的規劃。



而長榮航空總經理孫嘉明則表示，7 月 1 日將新增清邁航點首航，上半年前 5 月的觀察，客運成長 6%，貨運成長 14%，今年客運成長比較低，787 第三季交機，約需要一個月認證，預計第四季加入營運。



針對中美貿易戰，孫嘉明表示，對長榮航空影響有限，不過，客戶可能因有預期開戰心理因素，出現拉貨潮，從海運轉到空運，長榮航空反而可望受惠。



而長榮航空客運佔比較高，達 70%，貨運約 20%，其中，中國運往美國的貨量佔 6%，而美國到中國貨運幾乎都是中國的航空公司承攬，長榮航空沒有承攬，因此，中美貿易戰開打，對長榮航空影響有限，另外，兩國電商、藥品需求仍在，不會受到貿易戰影響。



孫嘉明表示，美國總統川普是商人出身，不可能置消費者不顧，加上月底中國將派高層到美國談判，貿易戰最後是否雷聲大雨點小，還要觀察。