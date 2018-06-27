雲朗「兆品酒店」插旗礁溪 年底再推全新飯店品牌

雲品 (2748) 母公司雲朗觀光集團看準礁溪休閒渡假旅宿商機，旗下加盟品牌─兆品酒店礁溪，籌備近三年後，將於 6 月 29 日起試營運，以今年暑假礁溪最新飯店之姿搶市，為雲朗觀光集團在台灣的第 11 個據點。雲品表示，除了兆品酒店礁溪外，今年年底也將有一全新加盟品牌飯店於礁溪試營運，持續擴展雲朗旗下的事業版圖。兆品礁溪具備 9 種房型、173 間溫泉客房，地處溫泉源頭；飯店緊鄰每年吸引超過 40 萬觀光客造訪的「湯圍溝溫泉公園」。雲朗觀光集團看好「公園商機」，整合地區特性和溫泉源頭優勢，以「自在的溫泉假期」為初衷，打造出在東台灣第一處據點，更是繼雲品溫泉酒店後第二間擁有天然溫泉的度假型酒店。



此外，看好「積木」席捲全年齡層的魅力遊具，兆品礁溪與宜蘭「積木博物館」攜手規劃台灣首見、礁溪唯一的「泊麗客房 Brick Room」主題樓層以強化品牌競爭力與飯店住宿的附加價值，以萬片積木堆疊 3D 立體作品為裝潢，未來將延伸策劃尋寶遊戲，擴大主題房的多元樂趣，搶攻大小孩都喜愛的旅遊市場。試營運期間為 6 月 29 日至 10 月底止。